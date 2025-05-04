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愛車停台中東區 一早取車驚見輪胎破了 警追出肇逃騎士
台中市陳姓老翁上月初將轎車停在東區六順路旁，未料清晨取車時，卻發現愛車左前輪爆胎，只能向公司請假報警，因陳車停放時間超過20小時，警方調閱影像後，追出當天凌晨4時許，布姓女子電動機車行經該處時撞擊陳車後摔倒，隨即離開，警方依違反道交條例告發，最高可罰3000元，陳也將向布女索償維修費用。
第三警分局交通分隊警員王建智在8日上午8時許，接獲陳姓老翁（66歲）通報，停在東區六順路的轎車疑遭他人碰撞，左前輪已爆胎。
警方調查，陳翁車輛已停約20個小時，不過從陳翁取車發現車損後的時間點往前調閱，發現8日凌晨4時許，布姓女子（26歲）騎電動機車行經該處時，與陳翁車輛碰撞後倒地，布女檢視身上傷勢後，隨即騎車離開。
警方聯絡布女到案，布女坦認，當天因上完大夜班剛下班，行經案發路段時，一時精神不濟，以為是「自摔」，沒發現有碰撞其他車輛。警方依違反道交條例開罰，另外聯絡陳翁向布女索取維修車輛損失。
警方提醒，依照道交條例規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，吊扣其駕駛執照1個月至3個月。
民眾若不慎發生交通事故時，請務必留在現場並撥打110報警處理，無論事故大小，切勿因車損不知如何處理、認為不嚴重，或因為有車損保險可以交由保險公司處理等理由，擅自離開現場，避免因逃逸行為而面臨更嚴重的法律後果，影響自身權益與他人安全。
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