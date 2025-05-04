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高雄母女機車雙載轉彎撞「曼巴蛇王」 蛇頭毀、3人傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

王姓女子昨晚9時44分許騎機車搭載陳姓母親外出買東西，從高市新富路228巷欲左轉新富路時，和直行由史姓男子騎乘有「曼巴王」之稱的機車相撞，3人連人帶車摔倒在地，「蛇頭」毀損，所幸3人均手腳擦挫傷，肇責由警方釐清。

鳳山警分局調查，王姓女子（24歲）昨晚9時44分許騎機車搭載陳姓母親（50歲），欲外出買東西，兩人從新富路228巷左轉新富路由南向北的馬路時，直行騎機車的史男見狀來不及煞車，兩車發生碰撞。

王女和母親以及史男等3人連人帶車摔倒在地，史男騎乘的有「曼巴蛇王」之稱的機車車頭毀損；當時巨大撞擊力，引起附近住戶探頭查看報警。

3人當下手腳擦挫傷，所幸送醫治療，無生命危險；警方事後對王、史二人施以酒測，均無酒駕行為；初步研判為王女轉彎機車未禮讓史男直行機車肇禍，詳細肇責由交通大隊釐清判定。

王姓女子昨晚9時44分許騎機車搭載陳姓母親外出買東西，在高市新富路228巷欲左轉新富路時，撞上直行由史姓男子騎乘有「曼巴蛇王」之稱的機車，3人受傷，「蛇頭」車頭毀損。記者石秀華／翻攝
王姓女子昨晚9時44分許騎機車搭載陳姓母親外出買東西，在高市新富路228巷欲左轉新富路時，撞上直行由史姓男子騎乘有「曼巴蛇王」之稱的機車，3人受傷，「蛇頭」車頭毀損。記者石秀華／翻攝
王姓女子昨晚9時44分許騎機車搭載陳姓母親外出買東西，在高市新富路228巷欲左轉新富路時，撞上直行由史姓男子騎乘有「曼巴蛇王」之稱的機車，3人受傷，現場滿地機車碎零件。記者石秀華／翻攝
王姓女子昨晚9時44分許騎機車搭載陳姓母親外出買東西，在高市新富路228巷欲左轉新富路時，撞上直行由史姓男子騎乘有「曼巴蛇王」之稱的機車，3人受傷，現場滿地機車碎零件。記者石秀華／翻攝

母親

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