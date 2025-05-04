台中男信貸50萬投資虛擬幣上當 想再丟40萬警找母來阻

台中市蔡姓男子剛出社會，近日誤信詐騙集團投資虛擬貨幣的陷阱，信貸砸入50萬元，未料對方還要蔡再拿出40萬元，蔡前天到銀行領款時，被行員發現有異，警方到場，蔡仍支吾其詞，警方最後是出動蔡母到場，才成功保住蔡男40萬元積蓄。

蔡姓男子（25歲）前天到北區一間銀行要提領存款40萬元，因行員發現，蔡男是要匯款給一名網友，且對用途、對方身分說明不清，行員擔心蔡男被騙，趕緊聯絡警方到場。

第二警分局巡佐林文彬、警員陳炤維關心蔡男，蔡男支吾其詞，宣稱近日一名網友投資虛擬貨幣失利，他為解救該名網友，已信貸50萬元給對方，因對方近日又稱需要拿回獲利，需要再借款40萬元，他才會到銀行領款。

不過警方判斷，蔡男恐怕已中了詐騙集團的陷阱，因蔡男對網友背景、網友投資細節都支吾其詞，也不願提供相關對話紀錄。

警方眼見規勸蔡男無效，只好打出「長輩牌」，聯絡蔡男母親到場，蔡母看到兒子要把積蓄給歹徒，連忙規勸，「電視在報防詐宣導，你都說的頭頭是道」、「怎會被騙」，蔡在母親、警方、行員三方耐心勸導下，才打消領款念頭。