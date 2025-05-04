感謝警察媽媽們奉獻 大雅警分局請烘培老師指導手作可頌
母親節將到，女性在警政工作中扮演重要角色，常在家庭和工作間兩頭忙，台中市大雅警分局前天下午舉辦溫馨活動，請烘培老師指導手作可頌，讓她們放鬆享受，也向辛勤工作的警察媽媽們表達敬意與感謝。
這場活動讓辛勞的警察媽媽們在繁忙的工作之餘，得以片刻放鬆，也提供彼此交流情感的溫馨平台；大雅辦事處主任張光男之妻向所有在場的警察母親表達由衷的敬意，感謝她們為社會和家庭所付出的辛勤努力。
邀請烘培老師指導手作可頌，為警察媽媽們帶來創意與美味的體驗，大家親手製作出香氣四溢的可頌麵包，現場也備有豐盛的下午茶點。
大雅警分局長劉明興與辦事處主任張光男夫妻一起向每位警察媽媽獻上溫馨的康乃馨與禮品，藉此表達對她們無私奉獻的感謝；警察媽媽們在場也提前互祝對方「母親節快樂」。
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