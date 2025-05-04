感謝警察媽媽們奉獻 大雅警分局請烘培老師指導手作可頌

母親節將到，女性在警政工作中扮演重要角色，常在家庭和工作間兩頭忙，台中市大雅警分局前天下午舉辦溫馨活動，請烘培老師指導手作可頌，讓她們放鬆享受，也向辛勤工作的警察媽媽們表達敬意與感謝。

這場活動讓辛勞的警察媽媽們在繁忙的工作之餘，得以片刻放鬆，也提供彼此交流情感的溫馨平台；大雅辦事處主任張光男之妻向所有在場的警察母親表達由衷的敬意，感謝她們為社會和家庭所付出的辛勤努力。

邀請烘培老師指導手作可頌，為警察媽媽們帶來創意與美味的體驗，大家親手製作出香氣四溢的可頌麵包，現場也備有豐盛的下午茶點。