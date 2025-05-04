快訊

首批進口萊豬輸台 澳洲22.99公噸豬雜驗出萊克多巴胺

學區爭奪／月付2500寄戶口搶名校 北市公立國中1歲得設籍

iPhone電池健康度剩85%該換電池嗎？過來人曝1原因：省下來吧

聽新聞
0:00 / 0:00

到銀行要領430萬元被阻詐 詐團還提供他假買賣契約騙行員

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

詐團又有新招，台中一名男子到銀行要領430萬元，行員關懷提問，他拿出房屋買賣契約被發現是偽造，他才承認是對方提供，但不知是偽造證件，員警到場勸阻，及時防止他被騙大筆退休金。

台中市豐原區61歲張姓男子上月29日到銀行，要提領現金430萬元，行員關懷提問時，他聲稱資金用途為繳交購屋訂金，並出示買賣契約。

起初行員依照程序通知警方到場協助護鈔，在等待期間，發現男子對房屋資訊答非所問、言詞閃爍，進一步審視買賣契約後，發現內容疑點重重，向到場員警反映，一查才知道男子誤信詐騙集團的「假投資」話術，買賣契約竟是詐團為規避銀行關懷提問所事先準備的偽造文件。

豐原警分局合作派出所警員張存馥、范家維接獲銀行通報，有民眾需要警方協助護鈔，警方到場後，行員表示，民眾可能遭到詐騙，需要加以確認。

經了解，張姓男子向行員聲稱購屋所需得提領現金430萬元，並出示一份買賣契約，但在對談過程中，行員察覺張男對房屋地點、格局等細節說詞含糊，無法交代清楚，再仔細查看其出示的契約，內容漏洞百出，甚至連基本的大小章都未蓋妥。員警進一步查詢契約資料，確認其中人名皆為虛構，張男這才坦承該文件是為了應付銀行關懷這關卡，方便提領現金投資而準備。

警方查看張男LINE發現，詐團持續傳訊「領錢順利嗎」、「哥愉快」等關心張男領錢進度，員警從張男對話內容初判，此應是「假投資」的詐騙手法，但張男此時仍向警方解釋，機會與風險是並存的，大家都覺得是詐騙、是風險，但他堅信這是自己的機會。

直到員警以自身手機輸入詐團提供APP下載連結，發現無法開啟，向張男解釋這整個過程都是騙局時，張男才打消提領念頭，警銀聯手阻詐成功。

豐原分局今年1至3月成功阻詐件59件，攔阻金額高達2259萬元；警方提醒，投資理財須謹慎，切勿輕信網友推薦的來路不明投資管道，更不要隨意提供個人資料或下載不明APP，若遇有類似詐騙情事，可撥打110或165反詐騙專線由警方協助查證，避免遭騙。

一名男子到台中市豐原區銀行要領錢，行員關懷提問，他拿出詐騙集團提供的假買賣契約被識破，員警到場勸阻。圖／警方提供
一名男子到台中市豐原區銀行要領錢，行員關懷提問，他拿出詐騙集團提供的假買賣契約被識破，員警到場勸阻。圖／警方提供

房屋 詐騙集團 豐原

延伸閱讀

影／警逮詐團車手摃上開花 開車接應情侶檔藏毒也難逃

替賭博網站、詐團洗錢逾153億！台泰警方合作破跨國洗錢集團

詐團藉投資柚子幣吸金 台南高雄上千人受騙有宮廟信徒集體遭詐

五月報稅季到詐團蠢動 警拍影片提醒稅務防詐騙3步驟

相關新聞

烏來台車發生追撞出軌事故釀5輕傷 新竹分署：人為釀禍將究責

烏來台車今日中午發生台車追撞出軌意外，事故地點位於台車下行瀑布站往烏來站終點處，兩輛台車疑因未保持安全距離，導致後車司機...

疑會車不慎…皮卡車墜宜蘭武荖坑百米深谷 駕駛無生命徵象

宜蘭縣蘇澳武荖坑風景區後方的山區產業道路，下午傳出有皮卡車墜下100公尺深山谷，駕駛張姓男子被發現時已無生命徵象。據了解...

國3關廟段昨深夜車禍 疑自撞護欄男器外露明顯死亡

國3北上約358.6公里處台南關廟段昨深夜11點多發生一起自撞死亡車禍，一名30歲男子駕駛自小客車行經該路段時，疑不明原...

鶯歌深夜嚴重死亡車禍 男騎士自摔重傷送醫不治

新北市鶯歌區昨天深夜發生死亡車禍。35歲王姓男子晚間10時許騎機車行經鶯歌區大湖路時，不明原因失控自摔倒地。救護人員到場...

愛車停台中東區 一早取車驚見輪胎破了 警追出肇逃騎士

台中市陳姓老翁上月初將轎車停在東區六順路旁，未料清晨取車時，卻發現愛車左前輪爆胎，只能向公司請假報警，因陳車停放時間超過...

高雄母女機車雙載轉彎撞「曼巴蛇王」 蛇頭毀、3人傷

王姓女子昨晚9時44分許騎機車搭載陳姓母親外出買東西，從高市新富路228巷欲左轉新富路時，和直行由史姓男子騎乘有「曼巴蛇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。