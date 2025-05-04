到銀行要領430萬元被阻詐 詐團還提供他假買賣契約騙行員

詐團又有新招，台中一名男子到銀行要領430萬元，行員關懷提問，他拿出房屋買賣契約被發現是偽造，他才承認是對方提供，但不知是偽造證件，員警到場勸阻，及時防止他被騙大筆退休金。

台中市豐原區61歲張姓男子上月29日到銀行，要提領現金430萬元，行員關懷提問時，他聲稱資金用途為繳交購屋訂金，並出示買賣契約。

起初行員依照程序通知警方到場協助護鈔，在等待期間，發現男子對房屋資訊答非所問、言詞閃爍，進一步審視買賣契約後，發現內容疑點重重，向到場員警反映，一查才知道男子誤信詐騙集團的「假投資」話術，買賣契約竟是詐團為規避銀行關懷提問所事先準備的偽造文件。

豐原警分局合作派出所警員張存馥、范家維接獲銀行通報，有民眾需要警方協助護鈔，警方到場後，行員表示，民眾可能遭到詐騙，需要加以確認。

經了解，張姓男子向行員聲稱購屋所需得提領現金430萬元，並出示一份買賣契約，但在對談過程中，行員察覺張男對房屋地點、格局等細節說詞含糊，無法交代清楚，再仔細查看其出示的契約，內容漏洞百出，甚至連基本的大小章都未蓋妥。員警進一步查詢契約資料，確認其中人名皆為虛構，張男這才坦承該文件是為了應付銀行關懷這關卡，方便提領現金投資而準備。

警方查看張男LINE發現，詐團持續傳訊「領錢順利嗎」、「哥愉快」等關心張男領錢進度，員警從張男對話內容初判，此應是「假投資」的詐騙手法，但張男此時仍向警方解釋，機會與風險是並存的，大家都覺得是詐騙、是風險，但他堅信這是自己的機會。

直到員警以自身手機輸入詐團提供APP下載連結，發現無法開啟，向張男解釋這整個過程都是騙局時，張男才打消提領念頭，警銀聯手阻詐成功。