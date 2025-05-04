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罰單陷阱？ 北市科技執法中山區這路口…1個月上萬罰單

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市共有89處科技執法點，光大安區就27處比例達3成。不過有多處科技執法點，一個月開單數竟高達1萬、數千件，議員質疑，不是民眾罰不怕，而是標線設施恐有陷阱，包括長安建國路口，今年1月罰單竟1萬多件；民權舊宗路口、辛亥建國路口也有數千件。

議員王閔生接獲陳情，指中山女高對面的長安東、建國北路口這一處科技執法，主要抓闖紅燈、不停讓行人、不依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛等，不過民眾向他陳情，他調閱資料後發現，這處路口一年科技執法罰單數竟達1萬多件，讓市庫收入增加不少。

王說，他肯定重點路段科技執法讓交通更好，也能減輕員警勤務，不過台北市卻有許多科技執法點，開單數異常高，他舉長安東、建國北路這路口為例，因駕駛人想往西左轉上建國高架匝道，只要沒車就會直接左轉，常不小心就壓到雙黃線被開單，沒安全的問題，但光一個月竟開單上萬件。

另外，也有民眾陳情內湖區民權舊宗路口的科技執法有開單陷阱，王說，甚至連他自己開車都差一點點違規，去年11月突然一個月8千多件罰單，因這路口假日很多車要排隊右轉進賣場，兩車道排滿滿要右轉的車，結果讓直行車輛不小心違規，因前一路口直行，但靠舊宗民權路口竟變左轉專用道，質疑這也是陷阱。

還有大安區辛亥建國路口往南，到路口慢車道時，不得併入快車道，王閔生說，他天天開，也天天看到有車主違規，成為開單陷阱，從去年10月5千多件、6千多件，到去年12月有7千多件。直到他接獲陳情，才要求改善。

要求市府應該要建立一套檢討機制，當執行發現違規件數居高不下，就必須協調交工處到現場檢視，看看到底是否是因為標誌、標線有罰單陷阱。

警察局表示，警察局設置科技執法是為了降低交通事故，設置標準多是交通事故多、違法多等，針對執法開單處異常多的地點，允諾會與交通局會勘檢討。

北市交通局表示，針對長安建國路口，已將路口改繪標線；至於民權舊宗路口會開放假日車多時，中間車道開放直行，避免用路人被開罰。

議員質疑，不是民眾罰不怕，而是標線設施恐有罰單陷阱，其中長安建國路口今年1月罰單數竟1萬多件。記者林麗玉／攝影
議員質疑，不是民眾罰不怕，而是標線設施恐有罰單陷阱，其中長安建國路口今年1月罰單數竟1萬多件。記者林麗玉／攝影
議員質疑，不是民眾罰不怕，而是標線設施恐有罰單陷阱，其中長安建國路口今年1月罰單數竟1萬多件。記者林麗玉／攝影
議員質疑，不是民眾罰不怕，而是標線設施恐有罰單陷阱，其中長安建國路口今年1月罰單數竟1萬多件。記者林麗玉／攝影
也有民眾陳情內湖區民權舊宗路口的科技執法有開單陷阱，甚至議員說，連他自己開車都差一點點違規。記者林麗玉／攝影
也有民眾陳情內湖區民權舊宗路口的科技執法有開單陷阱，甚至議員說，連他自己開車都差一點點違規。記者林麗玉／攝影
也有民眾陳情內湖區民權舊宗路口的科技執法有開單陷阱，甚至議員說，連他自己開車都差一點點違規。記者林麗玉／攝影
也有民眾陳情內湖區民權舊宗路口的科技執法有開單陷阱，甚至議員說，連他自己開車都差一點點違規。記者林麗玉／攝影
議員質疑，不是民眾罰不怕，而是標線設施恐有罰單陷阱，其中長安建國路口今年1月罰單數竟1萬多件。記者林麗玉／攝影
議員質疑，不是民眾罰不怕，而是標線設施恐有罰單陷阱，其中長安建國路口今年1月罰單數竟1萬多件。記者林麗玉／攝影

科技執法 罰單 車道

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