國3關廟段昨深夜車禍 疑自撞護欄男器外露明顯死亡

國3北上約358.6公里處台南關廟段昨深夜11點多發生一起自撞死亡車禍，一名30歲男子駕駛自小客車行經該路段時，疑不明原因撞擊外側護欄，車輛撞得面目全非，男子當場沒了呼吸心跳；警消獲報到場救援，但男子臟器外露，已明顯死亡，詳細車禍事故仍待國道警方調查。

南市消防局昨晚約11點10分接獲報案，國道3號北向358.6公里處發生自撞護欄車禍，駕駛受困車內，隨即派遣2車4人前往救援，抵達現場發現，30多歲駕駛已明顯死亡，且車輛疑因撞擊力道大，安全氣囊爆開，車頭也幾乎全毀，護欄直接插入車內。

國道警方初步調查，該輛轎車疑撞擊外側護欄肇事，一度占用中線及外側車道，駕駛人受困車內，立即通知救護單位協助處理，現場約在凌晨1點51分處理完畢恢復通車，駕駛是否飲酒及肇事原因仍待釐清。