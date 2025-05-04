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桃園八德2名父親接連挨撞枉死 警加強取締亡羊補牢

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市八德區4月底5月初連續2天發生汽車撞行人、汽車撞機車造成2死6傷重大事故，轄區八德分局自本月2日起在2處事故路口實施「防制交通事故加強執法專案」，果然逮獲至少4起酒駕違規、抓到2名逃逸移工，有效嚇阻車輛暴衝或酒駕失控害命事件再發生。

八德分局說明，八德區日前上午10時多及翌日中午12時多，分別在中山、興豐路口，以及和平、榮興路口附近發生2起車毀人亡的死亡交通事故，造成58歲戴姓男子及46歲陳姓勞工爸爸無端挨撞喪命，也造成數個家庭痛失親人或經濟支柱。

八德分局為此連續4天直到周一止，實施防制交通事故加強執法專案，針對各項違規累計已取締告發「酒後駕車4件、闖紅燈19件、超速（嚴重超速）19件、路口不停讓行人4件、行人違規1件」。

警方說，防制目的是要透過執法來強化民眾的交通安全意識，同時提醒，酒後駕車酒精濃度超過0.15mg/l違規標準以上，必須吊扣汽機車牌照2年，車輛移置保管，駕駛人酒駕時，酒精濃度超過0.25mg/l以上即觸犯刑法公共危險罪嫌，警方除將當場拆卸車輛牌照扣牌，車輛移置保管，民眾需自行僱請拖吊車將車輛移置，不得再行駛於道路上。

分局長王鉉仁呼籲，遵守交通規則是提升用路人安全的關鍵，警方將持續在轄區內高發事故路口實施路攔檢勤務，並於易超速路段隨機架設移動式測速相機，針對酒駕、嚴重超速等重大違規加強取締，希望藉由強力執法，防制交通事故再發生。

有鑑於日前連續２天發生死亡車禍，八德分局亡羊補牢自本月２日起，在八德區中山、興豐路口，以及和平、榮興路口實施防制交通事故加強執法專案，成果豐碩。記者陳恩惠／翻攝
有鑑於日前連續２天發生死亡車禍，八德分局亡羊補牢自本月２日起，在八德區中山、興豐路口，以及和平、榮興路口實施防制交通事故加強執法專案，成果豐碩。記者陳恩惠／翻攝
有鑑於日前連續２天發生死亡車禍，八德分局亡羊補牢自本月２日起，在八德區中山、興豐路口，以及和平、榮興路口實施防制交通事故加強執法專案，成果豐碩。記者陳恩惠／翻攝
有鑑於日前連續２天發生死亡車禍，八德分局亡羊補牢自本月２日起，在八德區中山、興豐路口，以及和平、榮興路口實施防制交通事故加強執法專案，成果豐碩。記者陳恩惠／翻攝
有鑑於日前連續２天發生死亡車禍，八德分局亡羊補牢自本月２日起，在八德區中山、興豐路口，以及和平、榮興路口實施防制交通事故加強執法專案，成果豐碩。記者陳恩惠／翻攝
有鑑於日前連續２天發生死亡車禍，八德分局亡羊補牢自本月２日起，在八德區中山、興豐路口，以及和平、榮興路口實施防制交通事故加強執法專案，成果豐碩。記者陳恩惠／翻攝

交通事故 路口不停讓行人 酒駕

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