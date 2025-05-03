烏來台車發生追撞出軌事故釀5輕傷 新竹分署：人為釀禍將究責

烏來台車今日中午發生台車追撞出軌意外，事故地點位於台車下行瀑布站往烏來站終點處，兩輛台車疑因未保持安全距離，導致後車司機員未注意追撞前車，其中一輛台車因此出軌。林業及自然保育署新竹分署表示，事故中5名旅客受輕微擦傷，幸好無人重傷，相關人員已在第一時間緊急救護，晚間已赴旅客住宿地點表達慰問與關懷。

新竹分署指出，事故初步研判為後車駕駛進站時未與前車保持適當距離，導致追撞發生。事發時前車乘客已全數下車，幸未釀更大傷害。事故發生後，遭撞損毀的一輛台車已送回機庫檢修，另一輛經確認無安全疑慮後已恢復行駛，全線於事故後約15分鐘即恢復正常營運。

分署表示，後續將調閱車站監視器畫面及行車記錄器，釐清事故確切原因。如確認屬人為操作疏失，將依規定對肇事駕駛進行懲處，並要求其所屬廠商負起相應責任。同時，分署也強調將加強駕駛人員安全教育訓練，杜絕類似事件再度發生，確保民眾搭乘安全。