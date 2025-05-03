快訊

罷免案涉拿黨員名冊不實連署 國民黨台中書記長、總幹事收押

雨彈升級！4縣市豪大雨特報 注意雷擊及強陣風

哈利敗訴後接受專訪 BBC記者談採訪細節：本人務實好溝通、想解決問題

不再假冒投資名人 刑事局曝詐騙新手法： 歹徒改當金融業「斜槓交友」

中央社／ 台北3日電

刑事局今天表示，因積極掃蕩網路詐騙，假冒投資名人手法已漸消失，歹徒改用偽冒知名金融公司或金融從業主管，到各社群及新聞平台留言，呼籲民眾注意「斜槓交友」詐騙手法。

警政署刑事局發布新聞資料指出，持續掃蕩網路詐騙，除動員警力加強深入追查詐騙案，並推動全民檢舉車手設置獎金等作法，讓假投資名人詐騙手法逐漸消失。

警方分析，歹徒改用最新投資詐騙手法，就是偽冒知名金融公司或金融從業主管，斜槓到各社群、新聞平台留言，並投放限時動態設下陷阱。

刑事局表示，經分析，這是近期常出現的「斜槓交友詐欺」最新手法，呼籲民眾多注意，且將建議金融機關加強對可疑虛擬資產交易偵測及遏阻。

1名約30歲張姓男子在網路遇見自稱券商業務經理，對方藉故攀談，雙方私加Line，但交談過程中，對方不斷彰顯其金融專業身分，並招攬張男在網路平台App買賣虛擬貨幣獲利，實則是透過詐騙集團聘用工程師操作假數據、假獲利與假出金，意圖詐騙張男錢財。

刑事局表示，此案屬於近期新發展的「斜槓交友投資」詐騙案，證券公司不會接受客戶直接買賣虛擬貨幣，如有網友宣稱是證券公司旗下虛擬貨幣投資交易員，應是詐騙手法。

此外，這類型詐騙手法，歹徒會假扮網友、投資顧問、客服等角色，透過不同Line帳號與被害人聯絡，民眾遇到有網友鼓吹「保密、限時限量、買到賺到」等各式吹噓話術，應注意可能是投資型詐騙手法。

刑事局指出，民眾可多關注打詐儀錶板網頁，或加入165 Line社群，遇詐騙可撥165反詐騙專線電話諮詢。

刑事局今天表示，因積極掃蕩網路詐騙，假冒投資名人手法已漸消失，歹徒改用偽冒知名金融公司或金融從業主管，到各社群及新聞平台留言，呼籲民眾注意「斜槓交友」詐騙手法。詐騙示意圖。圖／AI生成
刑事局今天表示，因積極掃蕩網路詐騙，假冒投資名人手法已漸消失，歹徒改用偽冒知名金融公司或金融從業主管，到各社群及新聞平台留言，呼籲民眾注意「斜槓交友」詐騙手法。詐騙示意圖。圖／AI生成

網路 虛擬貨幣 詐騙集團

延伸閱讀

社群兜售「喪屍煙彈」9人全遭逮 主嫌屋內竟藏破億毒品原料

弘仁會直銷喪屍煙彈 勾結陸毒梟進口市值1.4億喵喵原料被逮

桃園牛肉湯店遭歹徒槍擊清空彈匣！余信憲：公權力睡著了？

陳梅慧命喪國道…刑事局男友洩警政署165個資 背後原因曝光

相關新聞

影／台中路口多車撞一團！1駕駛開車撿手機釀禍 4機車騎士遭波及受傷

45歲楊姓男子昨晚開車返家途中，行經台中市大里區立仁四路、合信街口時，先與58歲張男駕駛的轎車相撞後，接連碰撞停等紅燈的...

不再假冒投資名人 刑事局曝詐騙新手法： 歹徒改當金融業「斜槓交友」

刑事局今天表示，因積極掃蕩網路詐騙，假冒投資名人手法已漸消失，歹徒改用偽冒知名金融公司或金融從業主管，到各社群及新聞平台...

道路坡度多…小琉球傳交通意外 2外籍女騎電動車與機車相撞

小琉球的外國觀光客愈來愈多，昨日下午5時許，一名港澳籍女子騎著電動車載著韓籍女子，由美人路往民生路方向下坡時，與一名騎...

猛撞等紅燈多車！台中汽車駕駛自稱撿手機釀禍 4人受傷送醫

楊姓男子昨天晚間開車行經台中市大里區1處路口，先撞上1輛汽車後，又追撞停等紅燈的4輛機車與1輛汽車，共造成4人受傷送醫，...

陽明山傳火燒車意外！家人出遊仰德大道冒煙起火 警：已恢復通行

台北市警消今天獲報，士林區仰德大道3段往陽明山方向發生休旅車起火意外，未有人受傷，案發時一度造成交通擁塞，經警消派員到場...

未繫安全帶遭攔查！桃園男竟因1事情緒失控 下場尷尬了

昨(2)日下午15時許桃園市桃園區復興路上，一輛自小客車乘客因未繫安全帶遭警方攔查時，36歲李姓駕駛突然情緒激動，試圖衝撞警車逃離，引發現場一陣騷動。最終警方在車內查獲一級毒品海洛因及二級毒品依托咪酯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。