不再假冒投資名人 刑事局曝詐騙新手法： 歹徒改當金融業「斜槓交友」

刑事局今天表示，因積極掃蕩網路詐騙，假冒投資名人手法已漸消失，歹徒改用偽冒知名金融公司或金融從業主管，到各社群及新聞平台留言，呼籲民眾注意「斜槓交友」詐騙手法。

警政署刑事局發布新聞資料指出，持續掃蕩網路詐騙，除動員警力加強深入追查詐騙案，並推動全民檢舉車手設置獎金等作法，讓假投資名人詐騙手法逐漸消失。

警方分析，歹徒改用最新投資詐騙手法，就是偽冒知名金融公司或金融從業主管，斜槓到各社群、新聞平台留言，並投放限時動態設下陷阱。

刑事局表示，經分析，這是近期常出現的「斜槓交友詐欺」最新手法，呼籲民眾多注意，且將建議金融機關加強對可疑虛擬資產交易偵測及遏阻。

1名約30歲張姓男子在網路遇見自稱券商業務經理，對方藉故攀談，雙方私加Line，但交談過程中，對方不斷彰顯其金融專業身分，並招攬張男在網路平台App買賣虛擬貨幣獲利，實則是透過詐騙集團聘用工程師操作假數據、假獲利與假出金，意圖詐騙張男錢財。

刑事局表示，此案屬於近期新發展的「斜槓交友投資」詐騙案，證券公司不會接受客戶直接買賣虛擬貨幣，如有網友宣稱是證券公司旗下虛擬貨幣投資交易員，應是詐騙手法。

此外，這類型詐騙手法，歹徒會假扮網友、投資顧問、客服等角色，透過不同Line帳號與被害人聯絡，民眾遇到有網友鼓吹「保密、限時限量、買到賺到」等各式吹噓話術，應注意可能是投資型詐騙手法。

刑事局指出，民眾可多關注打詐儀錶板網頁，或加入165 Line社群，遇詐騙可撥165反詐騙專線電話諮詢。