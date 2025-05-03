道路坡度多…小琉球傳交通意外 2外籍女騎電動車與機車相撞

小琉球的外國觀光客愈來愈多，昨日下午5時許，一名港澳籍女子騎著電動車載著韓籍女子，由美人路往民生路方向下坡時，與一名騎著普重機車的台灣籍女子相撞，雙方駕駛及乘客均有多處擦傷，所幸無生命危險，相關肇事原因仍調查釐清中。

東港警分局昨日17時4分獲報，琉球鄉民生路段發生交通事故，一名32歲的港澳籍王姓女子，騎乘電動自行車載著35歲韓籍李姓女子，於美人路往民生路方向直行，下坡時與27歲台灣籍黃姓女子騎乘的普重機車發生擦撞，當時黃女車上載著30歲的鄭姓女子。

雙方駕駛及乘客均有多處肢體擦傷，所幸都無生命危險，送琉球鄉衛生所治療。警方表示，雙方駕駛酒測值均為0，港澳籍王女騎乘電動車不需要駕照，台灣籍黃女則有駕照，相關肇事原因仍調查釐清中。

警方表示，該路段為下坡路段，小琉球許多道路都有上下坡度，呼籲駕駛人行經無號誌路口應停車再開並減速慢行，並隨時注意周圍人車，共同打造安全交通環境。