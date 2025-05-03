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影／台中路口多車撞一團！1駕駛開車撿手機釀禍 4機車騎士遭波及受傷

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

45歲楊姓男子昨晚開車返家途中，行經台中市大里區立仁四路、合信街口時，先與58歲張男駕駛的轎車相撞後，接連碰撞停等紅燈的4輛機車、轎車，造成4人受傷，楊男承認當時在撿手機。詳細肇事原因送交通警察大隊分析研判。

警方調查，楊男昨晚8時35分沿立仁四路往立新國小方向直行，在通過合信街口時，先與張男駕駛的轎車碰撞後，失控接連碰撞正在停等紅燈的4輛機車、一輛轎車，造成4名機車騎士受傷，其中1名機車騎士頭部受傷，送仁愛醫院治療，沒有生命危險，其他3名騎士手腳受傷，現場七名駕駛、機車騎士都無酒駕情事。

警方呼籲，駕駛人勿分心駕駛並隨時注意前車狀況，遵守交通規則，以保障自己與其他用路人安全。

台中市大里區昨晚發生轎車連環撞交通事故，造成4人受傷，現場機車倒地、傷者送醫。圖／讀者提供
台中市大里區昨晚發生轎車連環撞交通事故，造成4人受傷，現場機車倒地、傷者送醫。圖／讀者提供
台中市大里區昨晚發生轎車連環撞交通事故，造成4人受傷，現場機車倒地、傷者送醫。圖／讀者提供
台中市大里區昨晚發生轎車連環撞交通事故，造成4人受傷，現場機車倒地、傷者送醫。圖／讀者提供

台中市 失控 機車騎士 紅燈 車禍

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