影／台中路口多車撞一團！1駕駛開車撿手機釀禍 4機車騎士遭波及受傷

昨(2)日下午15時許桃園市桃園區復興路上，一輛自小客車乘客因未繫安全帶遭警方攔查時，36歲李姓駕駛突然情緒激動，試圖衝撞警車逃離，引發現場一陣騷動。最終警方在車內查獲一級毒品海洛因及二級毒品依托咪酯

2025-05-03 15:08