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猛撞等紅燈多車！台中汽車駕駛自稱撿手機釀禍 4人受傷送醫

中央社／ 台中3日電

楊姓男子昨天晚間開車行經台中市大里區1處路口，先撞上1輛汽車後，又追撞停等紅燈的4輛機車與1輛汽車，共造成4人受傷送醫，楊男自述撿手機釀禍，事故待警方調查釐清。

台中市警局霧峰分局今天表示，警方2日晚間8時35分獲報，大里區立仁四路與合信街口發生多輛車交通事故，立即派員到場處理。

警方調查，45歲楊姓男子事發當時駕駛自小客車，沿立仁四路往立新國小方向直行，靠近路口時先與58歲張男駕駛的自小客車碰撞後，接連碰撞停等紅燈騎機車的45歲林女、26歲陳男、51歲柯男、50歲陳女及駕駛自小客車的44歲蔣男。

警方到場時，現場散落車輛零件，除開車的3人未受傷外，其餘4名機車騎士分別手腳、頭部受傷送醫，7人經酒測均無酒駕。

楊男向警方表示，他事發當時準備開車返家，在撿手機時造成意外事故。肇事原因後續由交通警察大隊分析研判。

楊姓男子2日晚間開車行經台中市大里區一處路口時，先撞上一輛汽車再追撞停等紅燈的5輛汽機車，事故共造成4傷送醫，楊男向警方供稱是為撿手機才導致意外。圖／翻攝照片（中央社）
楊姓男子2日晚間開車行經台中市大里區一處路口時，先撞上一輛汽車再追撞停等紅燈的5輛汽機車，事故共造成4傷送醫，楊男向警方供稱是為撿手機才導致意外。圖／翻攝照片（中央社）

交通事故 台中市 紅燈 車禍

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