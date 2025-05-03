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未繫安全帶遭攔查！桃園男竟因1事情緒失控 下場尷尬了

桃園電子報／ 桃園電子報

昨(2)日下午15時許桃園市桃園區復興路上，一輛自小客車乘客因未繫安全帶遭警方攔查時，36歲李姓駕駛突然情緒激動，試圖衝撞警車逃離，引發現場一陣騷動。最終警方在車內查獲一級毒品海洛因及二級毒品依托咪酯菸彈，將2人依法移送偵辦。

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李姓駕駛突然情緒激動，試圖衝撞警車逃離，引發現場一陣騷動。圖：讀者提供

保安警察大隊說明，員警於昨日下午，在復興路上執行巡邏勤務，發現一輛自小客車乘客46歲陳姓嫌犯未依規定繫上安全帶，員警遂上前攔停，原意僅要告知駕駛人及乘客安全帶的重要性，但盤查過程中，李嫌突情緒激動，且意圖發動車輛、衝撞警車逃離。因復興路上為桃園鬧區，且緊鄰桃園火車站，來往行人眾多，本大隊員警為避免公眾往來車輛受到危害，遂依法對駕駛人進行管束。

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李嫌見無法逃脫，只好坦承是因持有毒品才如此激動出現脫序行為。圖：讀者提供

警方接著表示，李嫌見無法逃脫，只好坦承是因持有毒品才如此激動出現脫序行為，警方亦依法逮捕李嫌、陳嫌等2人。員警後於車內起獲一級毒品海洛因、二級毒品依托咪酯菸彈等證物。全案依公共危險、毒品危害防制條例罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】未繫安全帶遭攔查！桃園男竟因1事情緒失控 下場尷尬了

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