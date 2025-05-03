影／竊賊闖北市公寓...10分鐘賺百萬 來不及銷贓就被抓

林姓男子是慣竊，上月潛入北市大同區赤峰街某公寓，成功偷走包括勞力士、沛納海等名表，以及黃金飾品、現金等財物，不法獲利近百萬元，警方調閱監視器畫面，3天後至他住處逮人，所幸他尚未銷贓，失主遭竊財物幾乎得以復得，頻頻感謝員警熱心協助。

警方調查，林男（40歲）疑事前做過功課，前來赤峰街一帶觀察地形，事後見屋主人不在，從防火巷攀上屋簷上二樓，闖入後陽台後，破窗強行進入，在屋內查看是否有值錢物品，偷走包括勞力士、沛納海及亞曼尼等高價名表、黃金飾品及現金等，市價破92萬元。

警方4月4日晚上10點50分接獲被害人報警「屋內遭竊」，立刻調閱相關監視器畫面，發現林男是在當晚8點多闖入，約10多分鐘後得手，搭大眾運輸逃逸。

警方掌握事證和身分，向地檢署和法院聲請拘票和搜索票，4月7日至林男新北市五股住處逮人，他在屋內配合就逮，員警先查扣他偷竊的名表、黃金飾品、現金等贓物，還在屋內發現第一級毒品海洛因1包，警詢後依竊盜、毒品罪移送士林地檢署偵辦。