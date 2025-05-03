宜蘭郵務士送信竟遭持柴刀追砍 雙方互告警送辦

宜蘭一名郵務士日前投遞信件時，只因按鈴未獲回應，往下一家投遞，男子下樓看到郵務士已到一旁人家，竟出言辱罵並持柴刀追砍，幸好郵務士戴安全帽避開當頭一刀，僅受擦挫傷。警方已依妨害公務、傷害等罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。

「郵局郵政全民開講」近日有網友貼出影片，一名男子攔住騎機車正要離開的郵務士，還拿柴刀劈砍兩下，一刀砍中郵務士頭部，幸好郵務士戴安全帽未受傷。郵務士將男子推開，棄車步步後退一邊大喊「救命」，男子則是持柴刀進逼，雙方持續口角爭執，後來郵務士見對方不注意再衝上前阻止，平安逃離現場。

據了解，當時這名郵務士按電鈴後沒人回應，就到下一家投遞信件，男子下樓發現郵務士不在，出言辱罵，還拿出柴刀追砍，並怒斥「打我，欺負我殘障」。郵務士身心受到影響，隔天無法上班，後來由宜蘭郵局人員陪同報案。

影片發布後引起討論，有網友直呼郵務士是高風險行業，也有網友支持提告，要求宜蘭郵局好好處理。