嘉義男開車高速撞傷等紅燈2騎士 他肇逃7天被逮辯：不知撞到人

2名機車騎士4月27日下午於嘉義市友愛路與興達路口的友愛路慢車道停等紅燈，遭後方1輛轎車追撞受傷，車輛駕駛人肇事逃逸。警方以車追人，今上午通知40歲陳姓男駕駛人到案，他未毒駕、酒駕，只坦承疲勞駕車，警方將他依公共危險肇事逃逸罪及過失傷害罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，4月27日下午1輛轎車行駛在友愛路與興達路口的友愛路慢車道上，沒煞車，高速衝撞上停等紅燈2輛機車，造成2名騎士被撞飛、人車倒地，騎士受傷爬不起來，駕駛逃逸。

事後網友在臉書社群PO文緝凶，事發多日，肇事駕駛還沒到案實在離譜；警方調監視器畫面，騎士在路口停等紅燈，突然後方黑轎車往前衝撞，擦撞到2輛機車，造成2騎士當場人車倒地，隨後警消人員獲報趕到，救護人員現場為2名傷者處置傷勢送醫。

被撞男騎士說，腳腫，手腳擦挫傷，現在走路都得杵著拐杖，說到被撞心有餘悸，騎士說，駕駛從後面撞，他噴很高，噴起來摔下去摔到地面後一下子才驚醒。車禍地點路旁店家說，當時轎車車速不慢，從後面撞過去，撞到人行道，員工機車也被撞壞。