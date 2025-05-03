影／高雄三寶機車妹騎斑馬線...還逆向上人行道 網驚：太猛了

高市民眾在義享天地路口拍下一名身穿短上衣露肚臍及短褲的騎機車年輕妹，違規穿越斑馬線，逆向人行道的畫面PO網，並虧機車妹是年輕三寶，以高雄式左轉連續技巧違規，行為超猛；警方指，女騎士已違規，將開罰2張至少可罰1200元的罰單。

網路社群「Threads」有網友昨晚貼文並附上影片指，剛在義享天地過馬路想說這機車是要幹嘛？就停下來看她動作，沒想到可以是高雄式左轉連續技？而且還是年輕人三寶，人行道上行人不多，可以一直逆向，高雄也沒啥警察，這太猛了。

影片中只見短褲機車妹先穿梭在行人走的斑馬線，到了對街後，直接逆向行駛在人行道上，緊接著又在路口走斑馬線，逆向過街，行徑路線離譜。

原PO並在貼文下方註解「覺得檢舉沒用，那路段檢舉過無數次，違規天天發生，不如threads 爆紅，記者、立委、民代來關心比較快」。

有網友附和回應指，有句話蠻有道理的，「如果你不用罰單教訓三寶，那你平常在馬路上靠北什麼」；有網友認為，高雄真的一堆寶」、「這種真的有夠沒品，偏偏高雄一大堆這種的」、「高雄騎士很愛把自己當行人」、「這個根本懶得待轉到極限，非一般人」、「高雄特產，每個路口都會有」。

有網友則指，「自己是高雄人，但機車真的不會這樣騎」、「連續右轉？蠻常看到這種，懶出新高度，而且從斑馬線開始違規，還騎車到人行道上」。

轄區左營警分局指出，目前尚未接獲相關報案；經檢視影片，該名機車騎士大約從大順路與富國路口，一路違規騎到鼓山區的新順路上，距離大約200公尺之長。