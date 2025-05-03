昨(2)日上午，桃園市一名劉姓獨居婦人不慎摔下床，動彈不得，孤立無援，龜山分局員警接獲報案後，迅速派員趕抵現場，聯手鎖匠與消防人員成功救出婦人，所幸經檢查其並無大礙，成功化解一場驚魂。

龜山分局員警接獲報案後，迅速派員趕抵現場，聯手鎖匠與消防人員成功救出婦人。圖：桃園電子報讀者提供

警方說明，大林派出所昨日上午接獲報案，一名劉姓獨居婦人表示自己剛才摔下床，因患病無法自行起身，急需協助，巡佐余家榮與警員夏偉凱立即趕赴現場，並聯繫鎖匠協助開鎖，同時通知消防救護人員到場待命，鎖匠以最快的速度開啟大門，警方與救護人員隨即進入屋內，發現劉婦倒臥床邊，意識清醒但十分虛弱，無法自行移動，隨即小心將其扶起，幸好並無大礙。經了解，劉姓婦人長期洗腎，且近期中風，行動十分不便，劉婦平時白天獨自待在家，晚上由先生返家照顧，劉婦對於警方與救護人員的迅速救援表達由衷感謝。

行動不便的獨居人士如遇緊急狀況，常難以自行求援，建議家屬可以在家中安裝緊急求助鈴。圖：讀者提供

大林派出所長曾儒義表示，行動不便的獨居人士如遇緊急狀況，常難以自行求援，建議家屬可以在家中安裝緊急求助鈴，或在顯眼處備妥緊急聯絡資訊，以利警方快速提供協助，通時也呼籲民眾多關注身邊行動不便的家人或鄰居，確保其居家安全，攜手打造互助關懷的溫暖社區。

本文章來自《桃園電子報》。原文：婦摔下床動彈不得！龜山警民聯手化解驚魂