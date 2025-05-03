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皮夾遭竊還被丟草叢！桃園暖警夜搜1小時幫她找回

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市一名被害人4月30日接獲銀行通報，表示有異常刷卡行為，才驚覺皮包遭竊，信用卡被盗刷近5萬元的金飾，隨即向桃園警分局報案。經員警追查後成功逮到30歲蔡姓男子，但被害人之皮夾卻被丟棄在文中路附近草叢，警方最後花了1個多小時終於找到被丟棄的皮夾，也讓被害人十分感謝。

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被害人對於員警熱積極的精神十分肯定與感謝，與員警們拍照留念後才高興的返家。圖：桃園電子報讀者提供

龍安派出所說明，員警謝宗燁獲報後，安撫被害人緊張的情緒，透過追查過濾，鎖定蔡男涉有重嫌，隨即與同仁徐啟恩展開追緝。員警3個多小時就將其逮捕到案並起搜相關贓證物，立即通知被害人至所領回。但被害人發現皮夾不見了，經了解，蔡男將皮夾內現金信用卡等物品拿走後，隨手丟棄在文中路國道2號橋下附近草叢，但是地點不確定，員警前往周邊區域搜尋，無奈天色昏暗且區域廣闊尋找無果。

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邱胤廷率警員前往周邊搜尋，花了一個多小時，終於找到被丟棄的皮夾將其物歸原主。圖：桃園電子報讀者提供

警方提到，因皮夾內有珍藏的老照片，讓被害人感到很難過，所長邱胤廷得知後，立即率警員謝宗燁、徐啟恩及李承晉再度前往周邊搜尋，花了一個多小時，終於找到被丟棄的皮夾將其物歸原主，讓被害人非常的高興，對於員警熱積極的精神十分肯定與感謝，與員警們拍照留念後才高興的返家，事後也於網路PO文感謝員警的協助，讓員警們感到很窩心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：皮夾遭竊還被丟草叢！桃園暖警夜搜1小時幫她找回

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