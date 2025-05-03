警界首創！竹市推健身補助每月388 運動社團最高2200

警界首創福利！新竹市警察局為舒緩勤務壓力，與連鎖健身房合作，除5月可免費體驗外，還補助入會費1000元，每月再補助388元，如於其他運動中心健身，也可憑據同享每月補助388元。組建運動社團，也可依據社團人數，每月補助金額800至2200元不等。

新竹市警察局指出，福利措施的構想自前任警察局長邱紹洲任內時積極爭取，現任局長許頌嘉持續推動，並獲World Gym新竹中正店響應。凡新竹市警察局同仁，今年5月皆享有一整個月免費健身體驗優惠。

警察局說明，後續如有意願繼續參加，將可由警察局經費支應入會費1000元，並每月補助388元，如於其他運動中心也可憑據同享補助388元，鼓勵警察同仁養成規律運動習慣，強健體魄、舒緩勤務壓力。

此外，為促進警察同仁發展多元興趣及愛好，也可自行邀集興趣、愛好相近的警察同仁組建運動社團，依據社團人數，每月補助金額自800至2200元不等，讓大家在工作之餘，能依興趣自由參與，並培養愛好結交同好，達到身心靈的平衡，打造幸福友善的警察職場工作環境。

警察局強調，警察工作經常面對繁重的壓力與突發情況，保障同仁擁有健康身心非常重要，希望藉由優惠補助來提供多樣化的選擇，增進警察同仁身心健康，也能促進團隊合作與默契。