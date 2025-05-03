影／佛心來著！高雄嬤捧10萬面交 貨車司機路過逮車手...可獲獎金

74歲葉姓老婦落假投資詐騙陷阱，前天上午10時許和佯裝投資公司員工的車手相約高市大中一路面交，雙方簽合約時，適擔任貨車司機的董姓男子經過，勸阻葉婦，並追捕車手張姓男子扭送警方；董男義舉被警方提報「百斬行動獎五萬」，預料將可獲5萬獎金。

三民二分局調查，葉姓老婦人日前在臉書看到投資廣告，誤信「股票獲利豐厚」話術於是和客服聯繫，假投資詐騙集團佯裝派出員工收款，雙方相約前天上午10時許在大中一路某大樓騎樓下面交。

正當車手張姓男子（42歲）拿著假投資合約讓葉姓老婦簽署時，適擔任貨車司機的董姓男子經過發現可疑，熱心先勸阻葉婦，張男見事跡敗露，拔腿逃跑時，董男先請一旁店家幫忙報警，勇追將張男攔下，扭交給後續抵達的員警。

警詢後，依詐欺及違反洗錢防制法等罪將張男移送高雄地檢署偵辦，檢方命其交保候傳。