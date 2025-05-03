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影／佛心來著！高雄嬤捧10萬面交 貨車司機路過逮車手...可獲獎金

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

74歲葉姓老婦落假投資詐騙陷阱，前天上午10時許和佯裝投資公司員工的車手相約高市大中一路面交，雙方簽合約時，適擔任貨車司機的董姓男子經過，勸阻葉婦，並追捕車手張姓男子扭送警方；董男義舉被警方提報「百斬行動獎五萬」，預料將可獲5萬獎金。

三民二分局調查，葉姓老婦人日前在臉書看到投資廣告，誤信「股票獲利豐厚」話術於是和客服聯繫，假投資詐騙集團佯裝派出員工收款，雙方相約前天上午10時許在大中一路某大樓騎樓下面交。

正當車手張姓男子（42歲）拿著假投資合約讓葉姓老婦簽署時，適擔任貨車司機的董姓男子經過發現可疑，熱心先勸阻葉婦，張男見事跡敗露，拔腿逃跑時，董男先請一旁店家幫忙報警，勇追將張男攔下，扭交給後續抵達的員警。

警詢後，依詐欺及違反洗錢防制法等罪將張男移送高雄地檢署偵辦，檢方命其交保候傳。

見義勇為力逮詐騙車手的董男因符合警政署推行「百斬車手獎五萬專案」，警方已提報拿獎金；董男逮人前不知此項專案，謙稱只是路過發現可疑，不想讓無辜的老婦人受騙，行有餘力才抓車手，義舉備受警方稱讚。

高雄市董姓貨車司機目擊葉姓老婦人捧10萬元面交車手，出面制止並勇逮車手，警方將他提報百斬車手拿5萬元獎金專案。記者石秀華／翻攝
高雄市董姓貨車司機目擊葉姓老婦人捧10萬元面交車手，出面制止並勇逮車手，警方將他提報百斬車手拿5萬元獎金專案。記者石秀華／翻攝
高雄市董姓貨車司機目擊葉姓老婦人捧10萬元面交車手，出面制止並勇逮張姓車手扭送趕抵的員警。記者石秀華／翻攝
高雄市董姓貨車司機目擊葉姓老婦人捧10萬元面交車手，出面制止並勇逮張姓車手扭送趕抵的員警。記者石秀華／翻攝
高雄市董姓貨車司機目擊葉姓老婦人捧10萬元面交張姓車手，出面制止並勇逮張姓車手；圖為警方查扣張男手中的假投資憑證。記者石秀華／翻攝
高雄市董姓貨車司機目擊葉姓老婦人捧10萬元面交張姓車手，出面制止並勇逮張姓車手；圖為警方查扣張男手中的假投資憑證。記者石秀華／翻攝
高雄市董姓貨車司機目擊葉姓老婦人捧10萬元面交車手，出面制止並緊追勇逮張姓車手（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高雄市董姓貨車司機目擊葉姓老婦人捧10萬元面交車手，出面制止並緊追勇逮張姓車手（紅圈處）。記者石秀華／翻攝

老婦 詐騙集團 車手

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