身分查到了！高雄摩天輪上偽娘拍攝不雅片 2人將南下受調查

2名偽娘在高雄某商場摩天輪，拍攝不雅影片，高雄市警方今天上午已查出2人身分，聯繫到其中1名洪姓男子；影片中的自瀆的偽娘疑是另名蔡姓男子，也發出道歉聲明，稱是他1人主導。

高雄市警前鎮分局昨天獲悉，網路流傳在高雄某商場摩天輪車廂內，拍攝不雅影片，立即追查影片中的偽娘和拍攝影片上傳網路的人。據了解，警方今天上午已經查出影片中的偽娘，疑是23歲的蔡姓男子，拍攝影片的人疑是洪姓男子（29歲）。蔡、洪2人住中北部，將由律師陪同南下，接受警方調查。

警方今天上午10時許聯繫到在IG發「致歉聲明」的洪姓男子，初步了解，洪除了在聲明中表示是應友人情誼，幫拍攝影片，他與警方聯繫時也提及他拍攝並上傳網路。全案將依公然猥褻罪嫌查辦。

疑是影片中的偽娘蔡姓男子，也發出「道歉聲明」，稱大概4個月前，在高雄某摩天輪包廂拍不當影片，是他1人主導拍攝與上傳，「影片內容中我做了不對的事，對業者、民眾與整體社會觀感皆造成嚴重影響，我深感羞愧與懊悔，並誠摯致歉」，認為他「主導拍攝與上傳，是我個人意圖所發起的行為。責任應由我一人承擔。」