影／新店婦張開雙臂當街擋公車 民眾攔巡邏警車迅速排除

新北市林姓婦人昨在新店區北新橋下方涵洞的復興路上，站在路中張開雙臂當街擋公車，熱心民眾見狀連忙攔下路過巡邏警車迅速帶離排除。據了解，林婦疑精神狀況不佳，也說不清為何當街攔車，所幸送醫後確認未受傷，由家屬帶返家安置。

新北市新店警分局江陵派出所員警昨天上午9時30分開車巡邏經過新店區復興路，1名熱心機車騎士揮手攔下警用巡邏車，告知北新橋下涵洞的復興路快車道上，有1名婦人站在路中張開雙臂阻擋1輛公車，後方車陣也因此大排長龍，員警立即下車快步前往將婦人帶離至路邊，化解近10分鐘的攔車驚魂。

據了解，攔車的林姓婦人（58歲）疑似有情緒躁鬱，精神狀況不穩定的情形，員警當場詢問攔車用意，她也完全交待不清，員警只好聯繫119協助強制送醫，同時聯繫住在附的家屬趕到醫院，經醫護人員檢視，林婦並未受傷，交由家屬帶回妥善安置。

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