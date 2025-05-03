快訊

新台幣2字頭要來了？外資大量拋匯後躲進台積電

NBA／范弗利特神射比下柯瑞 火箭攻守輾壓勇士逼進搶七

Nike、Adidas帶頭喊話！美76家鞋業連署求川普關稅戰「放鞋一馬」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新店婦張開雙臂當街擋公車 民眾攔巡邏警車迅速排除

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓婦人昨在新店區北新橋下方涵洞的復興路上，站在路中張開雙臂當街擋公車，熱心民眾見狀連忙攔下路過巡邏警車迅速帶離排除。據了解，林婦疑精神狀況不佳，也說不清為何當街攔車，所幸送醫後確認未受傷，由家屬帶返家安置。

新北市新店警分局江陵派出所員警昨天上午9時30分開車巡邏經過新店區復興路，1名熱心機車騎士揮手攔下警用巡邏車，告知北新橋下涵洞的復興路快車道上，有1名婦人站在路中張開雙臂阻擋1輛公車，後方車陣也因此大排長龍，員警立即下車快步前往將婦人帶離至路邊，化解近10分鐘的攔車驚魂。

據了解，攔車的林姓婦人（58歲）疑似有情緒躁鬱，精神狀況不穩定的情形，員警當場詢問攔車用意，她也完全交待不清，員警只好聯繫119協助強制送醫，同時聯繫住在附的家屬趕到醫院，經醫護人員檢視，林婦並未受傷，交由家屬帶回妥善安置。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市林姓婦人昨在新店區北新橋下方涵洞的復興路上，站在路中張開雙臂當街擋公車，熱心民眾見狀連忙攔下路過巡邏警車迅速排除。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓婦人昨在新店區北新橋下方涵洞的復興路上，站在路中張開雙臂當街擋公車，熱心民眾見狀連忙攔下路過巡邏警車迅速排除。記者王長鼎／翻攝

公車 涵洞

延伸閱讀

新店輪椅隊清水接駕 感受白沙屯媽祖神蹟保佑家人平安

新北新店2智慧停車場5/1啟用 提供323格車位

新店新增2處智慧停車場明天啟用 共323車位

獨／廖峻「主要照顧者」找上律師！心寒：已仁至義盡

相關新聞

身分查到了！高雄摩天輪上偽娘拍攝不雅片 2人將南下受調查

2名偽娘在高雄某商場摩天輪，拍攝不雅影片，高雄市警方今天上午已查出2人身分，聯繫到其中1名洪姓男子；影片中的自瀆的偽娘疑...

桃園評論4.4顆星臭豆腐店遭潑紅漆砸玻璃 店家曝受害原因

桃園市中壢區中平路上一間臭豆腐店昨晚突遭一名陌生男子潑紅漆，更持鐵器毀損玻璃，警方晚間11時許獲報，經調閱監視器，已掌握...

影／佛心來著！高雄嬤捧10萬面交 貨車司機路過逮車手...可獲獎金

74歲葉姓老婦落假投資詐騙陷阱，前天上午10時許和佯裝投資公司員工的車手相約高市大中一路面交，雙方簽合約時，適擔任貨車司...

高雄摩天輪上拍不雅片 偽娘致歉：基於幫友情誼

網傳有男扮女裝的「偽娘」在高雄某商場摩天輪車廂內，拍攝不雅影片，昨天晚間疑當事人之一的「小鈞」在IG貼「致歉聲明」...

北市信義區社區華廈起火 屋主夫妻攜愛犬跑到頂樓避難

台北市信義區信義路五段一處社區華廈今天凌晨4時許，位於10樓的住家更衣室起火，消防隊緊急到場，疏散華廈70名社區居民，火...

警界首創！竹市推健身補助每月388 運動社團最高2200

警界首創福利！新竹市警察局為舒緩勤務壓力，與連鎖健身房合作，除5月可免費體驗外，還補助入會費1000元，每月再補助388...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。