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桃園評論4.4顆星臭豆腐店遭潑紅漆砸玻璃 店家曝受害原因

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市中壢區中平路上一間臭豆腐店昨晚突遭一名陌生男子潑紅漆，更持鐵器毀損玻璃，警方晚間11時許獲報，經調閱監視器，已掌握嫌犯特徵，目前警方已掌握犯嫌特徵通知到案，警詢後將依毀損罪嫌依法偵辦。

Google評論4.4顆星的臭豆腐店家昨晚於網路社群發文表示，昨晚店家遭到不明男子深夜潑漆、玻璃破壞，目前已報警處理，這起事件與感情糾紛、債務問題無關、也跟臭豆腐的氣味強度無關。

店家寫下，鄰店老闆娘沉迷網戀，拿男子照片來問「這位帥不帥？」他們本著誠實原則回答「刺青線條割得像Google地圖導航失誤，真的有點不行。」結果這位男子深夜現身，用潑漆和砸玻璃的方式表達他對刺青工藝的高度自信。

警方昨晚11時許接獲報案，協助調閱監視器，只見一名著黑衣男子步行前往店家，先是潑漆後，再持鐵器毀損玻璃，目前警方已掌握犯嫌特徵通知到案，警詢後將依毀損罪嫌依法偵辦。

店家表示，在此嚴正聲明是臭豆腐專賣店，不是刺青評審團，也不是交友軟體認證單位。若您對藝術有堅持，請投稿比賽，不要砸豆腐招牌。目前營業一切正常，歡迎大家照常來吃臭豆腐。安全問題已交警方處理，他們也會加強店面防護。

不過網友評價不一，有人認為「太超過了吧，不能姑息這個人 」、「真傻眼從沒想過會有這種事 」、「鄰店闆娘一定是告狀鬼不然那個男子怎麼會知道這件」、「說真的，人家割線如何，我們也不是當事人，更不是專業人士，實在沒有理由去批評人家，保持沈默不也是一種禮貌嗎？」

桃園市中壢區中平路上一間臭豆腐店，昨晚突遭一名陌生男子潑紅漆，更持鐵器毀損玻璃。圖／翻攝自Thread
桃園市中壢區中平路上一間臭豆腐店，昨晚突遭一名陌生男子潑紅漆，更持鐵器毀損玻璃。圖／翻攝自Thread
桃園市中壢區中平路上一間臭豆腐店，昨晚突遭一名陌生男子潑紅漆，更持鐵器毀損玻璃。圖／翻攝自Thread
桃園市中壢區中平路上一間臭豆腐店，昨晚突遭一名陌生男子潑紅漆，更持鐵器毀損玻璃。圖／翻攝自Thread
桃園市中壢區中平路上一間臭豆腐店，昨晚突遭一名陌生男子潑紅漆，更持鐵器毀損玻璃，警方晚間11時許獲報，經調閱監視器，已掌握嫌犯特徵。記者翁唯真／翻攝
桃園市中壢區中平路上一間臭豆腐店，昨晚突遭一名陌生男子潑紅漆，更持鐵器毀損玻璃，警方晚間11時許獲報，經調閱監視器，已掌握嫌犯特徵。記者翁唯真／翻攝

潑漆 臭豆腐

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