具有幫派背景的張姓主嫌涉嫌自113年8月至114年4月間，與共犯共9人利用FB、IG及LINE等平台兜售電子煙油，並推銷俗稱「上頭煙彈」等不明成分產品。刑事警察局偵查第一大隊結合多個單位執行5波查緝行動，陸續查獲9人並查扣市值約500萬元之電子煙及煙彈，並在新北市張嫌租屋處起出偽裝成卸妝水的第四級毒品原料93公斤，預估可製成市值逾1.4億元的第三級毒品「喵喵」。

警方執行5波查緝行動，陸續查獲9人並查扣市值約500萬元之電子煙及煙彈。圖：刑事局提供

刑事局說明，偵查第一大隊接獲檢舉，幫派成員利用社群網站FB、IG、LINE等管道，非法兜售電子煙油，並向買家進一步推銷「睡眠煙彈、神奇煙彈、上頭煙彈」等成分不明之煙油，涉嫌違反毒品危害防制條例等情事。與台中市刑事警察大隊、新北市刑事警察大隊、高雄市刑事警察大隊、桃園市蘆竹警分局等單位共組專案小組，報請台灣新北地方檢察署指揮偵辦。

警方會同新北市衛生局於梁嫌租屋處內查扣市價約500萬元之電子煙主機及煙彈。圖：刑事局提供

警方提到，深入追查發現具幫派身分之張姓主嫌以直銷模式經營喪屍煙彈生意，指揮梁姓藥頭尋找多位下游毒品煙彈代理商，及吸收未成年協助販賣喪屍煙彈牟利，專案小組於113年8月至114年4月在新北、桃園、高雄等地陸續執行5波查緝行動，查緝4名藥頭(含未成年1名)、5名藥腳(含未成年1名)到案，並會同新北市衛生局於梁嫌租屋處內查扣市價約500萬元之電子煙主機及煙彈。

警方進一步說明，後經溯源追查物流公司發現張姓主嫌以不實品項名義，利用台灣代寄公司自大陸地區運輸毒品，經專案小組埋伏攻堅，於張姓主嫌位於新北市租屋處內成功查獲「以卸妝水為外包裝」之200瓶第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」，可製成第三級毒品「喵喵」約88公斤，市值約1億4千萬元。

刑事局呼籲，毒品及藥物濫用影響社會治安、國人身心健康甚鉅，毒品、藥品態樣繁多，參與製造、運輸、販賣毒品更為刑事重罪，一經查獲恐將面臨終生牢獄，民眾切勿以身試法；刑事局將持續強力掃蕩不法黑幫及販毒集團，精準溯源斷根，全力打擊瓦解製、運、販毒組織，以維護國民安居樂業之生活空間。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：社群兜售「喪屍煙彈」9人全遭逮 主嫌屋內竟藏破億毒品原料