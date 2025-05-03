桃園市長張善政今(2)日下午出席市政府警察局舉行的「114年雷霆除暴專案掃蕩成果記者會」，並頒發慰問金予各警局主辦單位，感謝警方在過去一段時間內全力執行該專案，成功破獲超過6600宗犯罪案件，展現警方打擊犯罪的決心與成效。

桃園市長張善政出席市政府警察局舉行的「114年雷霆除暴專案掃蕩成果記者會」。圖：市府提供

張善政在會中勉勵全體警察同仁，保持敏銳洞察力，深入追查各種疑點與犯罪角落，確保市民生命與財產安全。他表示，警方的努力讓桃園市成為犯罪的禁區，並感謝桃園地方檢察署的支持，強調警檢合作對治安維護的重要性。

張善政也在警察局長吳坤旭的陪同下，視察了此次專案的查緝成果，並讚揚警方在查扣改造槍械、私製菸品與詐騙案件等方面的成果，感謝他們不畏艱難、守護市民的勇氣和奉獻。

桃園地方檢察署襄閱主任檢察官黃榮德表示，本次專案不僅展現出色的犯罪打擊成果，也展示了檢警雙方堅定的執法決心。他強調，檢察署將繼續與警察局合作，保持高效偵辦犯罪案件，保障市民安全。

桃園市長張善政出席市政府警察局舉行的「114年雷霆除暴專案掃蕩成果記者會」。圖：市府提供

警察局表示，「114年雷霆除暴專案」的執行期間，總共動員6637人次警力，臨檢1452處場所、實施路檢點523處，並查獲各類案件6661件7577人。各類案件中，包含組織犯罪27件48人、大型職業賭場4處206人、詐欺通緝犯247件233人、毒品通緝犯115件107人、詐欺集團18件135人、非法槍械16枝及子彈346顆、各級毒品687件686人，查扣毒品毛重共2萬1394.55公克等，成果豐碩。警方表示，將秉持犯罪「零容忍」立場，持續加強打擊力度，確保市民安居樂業。

本文章來自《桃園電子報》。原文：張善政嘉勉警察同仁 「雷霆除暴專案」破獲超過6600案件