影／台東小客車拒檢自撞大排 駕駛受傷送醫

台東警分局寶桑派出所員警於今凌晨4點15分執行巡邏勤務，行經臨海路與信義路口時，發現一輛小客車行駛不穩，疑似有危險駕駛情形，為維護用路人安全，將該車於臨海路二段51號前攔停盤查，駕駛不但拒絕配合盤查身分，甚至隨即駕車加速逃逸。

員警隨即尾隨該車至大學路99號附近，發現該車已自撞路邊水泥護欄並跌入水溝，副駕駛自行脫困，駕駛人則受困車內。警方立即通知消防人員到場協助，順利將58歲陳姓男駕駛救出，經初步檢視發現其頭部有撕裂傷，由消防人員緊急送往台東基督教醫院救治。現場實施酒測，未有酒後駕車情形。