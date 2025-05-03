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影／台東小客車拒檢自撞大排 駕駛受傷送醫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東警分局寶桑派出所員警於今凌晨4點15分執行巡邏勤務，行經臨海路與信義路口時，發現一輛小客車行駛不穩，疑似有危險駕駛情形，為維護用路人安全，將該車於臨海路二段51號前攔停盤查，駕駛不但拒絕配合盤查身分，甚至隨即駕車加速逃逸。

員警隨即尾隨該車至大學路99號附近，發現該車已自撞路邊水泥護欄並跌入水溝，副駕駛自行脫困，駕駛人則受困車內。警方立即通知消防人員到場協助，順利將58歲陳姓男駕駛救出，經初步檢視發現其頭部有撕裂傷，由消防人員緊急送往台東基督教醫院救治。現場實施酒測，未有酒後駕車情形。

分局指出，警方依法執行盤查並全程保持安全距離，對於陳男為何拒檢逃逸，將進一步釐清調查。警方亦呼籲民眾，切勿因逃避查緝而危害公共安全，駕駛人遇盤查應配合警方執行，共同維護交通秩序與社區安全。

台東警分局寶桑派出所員警於今凌晨4點15分執行巡邏勤務，1輛自小客車拒檢逃逸後，自撞大排，駕駛受困受傷送醫。圖／台東警分局提供
台東警分局寶桑派出所員警於今凌晨4點15分執行巡邏勤務，1輛自小客車拒檢逃逸後，自撞大排，駕駛受困受傷送醫。圖／台東警分局提供

台東 消防人員 車禍

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