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影／高雄ATM前講手機領現金 警以為他是被害人關心意外逮車手

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

邱姓男子前天下午在高市楠梓新路的郵局提款機前邊領錢邊講手機，長達近10分鐘，巡邏女警經過原以為邱是被害人，趨前關心，邱稱領9萬8000元要繳罰款，又改口稱領薪水，因無法提出7張提款卡來由，後被查出是車手就逮。

楠梓警分局楠梓派出所方姓女警前天下午1時許巡邏經過轄區楠梓新路郵局提款機前，見一名年輕男子在ATM前，邊講手機邊領大筆現金，時間將近10分鐘之久，由於該區是車手提款熱點，方警以為男子是被害人，等他領完錢後，趨前關切。

方警向男子表達「我是楠梓派出所員警，關心你一下，你領這麼多錢幹什麼？要繳款嗎？」並指這裡有很多人受騙，我們需要查一下；方警客氣問「可以查一下你的身分，你領多少錢」，男子回答「9萬8000」，要繳罰款。

女警認為可疑，呼叫其他警力到場，男子又改口稱錢是領薪水，說詞前後矛盾，員警一查發現提款卡根本不是他本人的，又無法說出7張提款卡來源，查出他不是被害人而是詐團車手。

警方查出車手是29歲邱姓男子，邱男因無業當車手，從嘉義到高雄提款，警詢後，依詐欺、違反洗錢防制法等罪移送橋頭地檢署偵辦，檢察官命其以10萬元交保候傳。

邱姓男子前天下午在高市楠梓新路的郵局提款機前邊領錢邊講手機（紅圈處），長達近10分鐘，領了9萬8000元，被巡邏經過女警識破逮捕。記者石秀華／翻攝
邱姓男子前天下午在高市楠梓新路的郵局提款機前邊領錢邊講手機（紅圈處），長達近10分鐘，領了9萬8000元，被巡邏經過女警識破逮捕。記者石秀華／翻攝
邱姓男子前天下午在高市楠梓新路的郵局提款機前邊領錢邊講手機，長達近10分鐘，領了9萬8000元，被巡邏經過女警識破逮捕。記者石秀華／翻攝
邱姓男子前天下午在高市楠梓新路的郵局提款機前邊領錢邊講手機，長達近10分鐘，領了9萬8000元，被巡邏經過女警識破逮捕。記者石秀華／翻攝
邱姓男子前天下午在高市楠梓新路的郵局提款機前邊領錢邊講手機，長達近10分鐘，領了9萬8000元，被巡邏經過女警識破，通知支援警力到場逮捕。記者石秀華／翻攝
邱姓男子前天下午在高市楠梓新路的郵局提款機前邊領錢邊講手機，長達近10分鐘，領了9萬8000元，被巡邏經過女警識破，通知支援警力到場逮捕。記者石秀華／翻攝
邱姓男子前天下午在高市楠梓新路的郵局提款機前邊領錢邊講手機，長達近10分鐘，領了9萬8000元，被巡邏經過女警識破，通知支援警力到場逮捕。記者石秀華／翻攝
邱姓男子前天下午在高市楠梓新路的郵局提款機前邊領錢邊講手機，長達近10分鐘，領了9萬8000元，被巡邏經過女警識破，通知支援警力到場逮捕。記者石秀華／翻攝

ATM 女警 被害人 車手 高雄市

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