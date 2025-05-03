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圍捕詐欺車手遭開車衝撞 台南3警奮勇負傷逮捕2嫌犯
台南市警一分局東門派出所4月底查獲一起詐欺面交車手，深入追查後，昨下午4時所掌握轎車在南區健康路段現蹤，所長陳宗鑫率多名警力前往查緝，黃姓男子見狀駕車衝撞警車逃逸，經警方攔停後破窗逮捕他及乘客曾姓男子，所長等3警奮力逮人則不慎遭破玻璃割傷手臂，幸無大礙。
警方調查，昨下午4時許，警方在健康路段發現目標車輛蹤跡，隨即展開圍捕行動。未料，黃男見狀駕車反而衝撞警車逃逸，警方當場果斷採取行動，成功將轎車攔停下來。
執勤員警當機立斷上前大聲喝止，並使用強制力破窗，將黃、曾2人制伏後當場逮捕。同時，現場查扣懸掛於車輛偽造車牌2面，並在車內發現另2面偽造車牌與詐欺收水工具等相關證物。
雖案發時駕駛是黃男，惟黃男指稱，車子是曾男開來給他的。警詢後，依涉詐欺、偽造文書及妨害公務等罪嫌，將黃、曾2人移送台南地方檢察署偵辦。
然而，圍捕雖順利將2名詐欺嫌犯查緝到案，惟過程中所長陳宗鑫、警員林育廷、李建賦3名員警在強制破窗時不慎遭碎玻璃割傷手臂，甚至任務完成才發現自己掛彩，幸經包紮處理，幸無大礙。
第一分局分局長章振國對於員警堅毅不懈的辛勞付出深表肯定，也強調在執行勤務、守護治安的同時，也必須守護自身安全。同時呼籲民眾提高警覺、共同打擊詐騙犯罪。
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