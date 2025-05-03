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影／隱身私人招待所開德撲賭場 開張第二天就被警方查獲
台北市大安區建國南路一處私人招待所，被38歲羅姓男子承租用來開德州撲克賭場，不料轄區新生南路派出所早已注意，賭場開張第二天，就被警方持搜索票上門逮人。
警方表示，建國南路的這間招待所，去年八月也是因為被人承租開賭場，遭轄區警方查獲，轄區警方一直密切注意，上個月下旬，警方發現招待所疑有人承租，立即監控是否有不法情事，羅男開賭場後，警方確認有聚賭，立即申請搜索票上門查緝。
羅男經營賭場，從前一天晚間一直聚賭到隔天下午，警方在上個月24日下午2時許，持搜票查緝，當場逮捕負責人38歲羅姓男子及37歲女荷官，並帶回5名賭客，現場查扣現金賭資4萬8千餘元、賭客籌碼78萬餘元、預備籌碼760萬餘元，另外還有點鈔機及賭具等物證。
警方說，賭場由羅男經營，羅男自身負責賭場會計、聯絡賭客等事務，賭客身分有從事服務業及工人，警方詢後依賭博罪嫌，將羅男及荷官移送台北地檢署偵辦，其餘5名賭客則依社維法裁處。
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