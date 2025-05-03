高雄摩天輪上拍不雅片 偽娘致歉：基於幫友情誼

網傳有男扮女裝的「偽娘」在高雄某商場摩天輪車廂內，拍攝不雅影片，昨天晚間疑當事人之一的「小鈞」在IG貼「致歉聲明」，表示「將配合檢警調查並接受任何必要的法律程序」。

據警方了解，當事人打扮成女子模樣，約在去年12月23日至今年1月22日間，在知名摩天輪上拍攝不雅影片，影像中1人有不雅行為，另1人拍攝；影片上傳網路，後經刪除，恐涉及公然猥褻罪，警方正尋根據相關IP查當事人。

自稱當事人之一的「小鈞」昨晚在他的IG，發布致歉聲明，澄清未在商場設施內有手淫行為，也無與友人合意成合作拍攝影片，影片及其中內容實為友人個人決意之行為，非由他主導或參與謀畫，僅曾短時間以背影入鏡，也未曾將影片上傳至任何網站或分享予任何人，也未以影片獲得任何利益，他及友人均無損害商場及遊客的本意。

聲明上提及，他數月前應友人邀約，前往高雄市知名商場遊玩，友人起意在該商場提供的遊憩設施上手淫，並拍攝影片記錄留念，他即基於情誼，並看設施空間無他人在場，「具一定隱私性下」，同意協助以友人之設備拍攝其手淫影片。他事後得知友人將影片上傳至訂閱平台並在社群網站貼文時，也基於情誼以社群網站帳號協助轉發貼文，已於約1個月前將相關貼文刪除。

小鈞表示，疏未考慮友人行為不當，以及影片流出或公開，將造成商場及公眾之困擾及不適，以及可能造成大眾對性少數族群之誤解、鄭重致歉。