北市凌晨傳出不明爆破聲？警：遶境活動放煙火
臉書社團「台北之北投幫(北投區＆士林區)」有民眾發文詢問，凌晨3時30分左右，聽到兩、三聲不明的爆破聲，貼文引起民眾熱議，有人留言稱「有聽到，我直接被嚇醒」、「石牌也聽到了」、「一開始以為有人放鞭炮，但這聲音大的不太像」，也有人懷疑是否是台電變電箱出事，對此，士林警方指出，經分析是社子島遶境活動提前施放煙火導致。
士林警方表示，社子派出所在凌晨3點多接獲報案，稱通河西街有疑似變電箱爆炸聲及洲美橋附近施放煙火，巡邏員警在通河西街往洲美橋方向有看到煙火，另經會同119消防同步通報台電人員到場，現場查看並無災情。
警方說，員警事後巡查延平北路週邊路段，並未發現有異常狀況，由於今天下午有松山慈惠堂社子島地區遶境活動，初步分析應為社子島遶境活動提前施放煙火所致。
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