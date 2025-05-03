北市凌晨傳出不明爆破聲？ 警：遶境活動放煙火

臉書社團「台北之北投幫(北投區＆士林區)」有民眾發文詢問，凌晨3時30分左右，聽到兩、三聲不明的爆破聲，貼文引起民眾熱議，有人留言稱「有聽到，我直接被嚇醒」、「石牌也聽到了」、「一開始以為有人放鞭炮，但這聲音大的不太像」，也有人懷疑是否是台電變電箱出事，對此，士林警方指出，經分析是社子島遶境活動提前施放煙火導致。

士林警方表示，社子派出所在凌晨3點多接獲報案，稱通河西街有疑似變電箱爆炸聲及洲美橋附近施放煙火，巡邏員警在通河西街往洲美橋方向有看到煙火，另經會同119消防同步通報台電人員到場，現場查看並無災情。