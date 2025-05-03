畫面曝！北市9旬翁疑失智誤闖3線車道 被撞飛再輾過...當場死亡

台北市松山區昨天晚上發生死亡車禍，一名疑患有失智症的93歲林姓老翁，莫名走入民權東路三段、3線車道的大馬路上，遭綠燈直行的2輛機車騎士撞上，警、消趕抵，發現林翁先被撞飛再被輾過，當場死亡不送醫。救護人員協助人車噴飛、全身多處擦挫傷的機車騎士許姓男子送醫，他意識清楚，在院觀察。

警方昨天晚上9點多獲報，民權東路三段，靠近復興北路口發生車禍，現場是2輛機車撞行人，行人林翁被撞飛，攤倒在地沒有生命跡象，明顯死亡不送醫；肇事的騎士許男（33歲）全身多處擦挫傷，臉部更有大片血跡，另名機車騎士徐姓男子（24歲）則未受傷。