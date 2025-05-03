影／基隆鬧區愛二路民宅大火 1婦嗆傷躲浴室救出送醫
基隆市仁愛區仁愛市場旁愛二路一棟民宅今天凌晨冒出濃煙及火光，1樓食品加工場所起火，波及2樓住戶，一名年約70多歲婦人受困浴室內被救出送醫，受到嗆傷但仍有意識，送醫救治中，目前火勢已經撲滅，起火原因還待火調人員採證調查。
基隆市消防局今天凌晨零時許獲報，第一分局後側近仁愛市場及廟口夜市的愛二路一棟民宅竄出火光，並不斷冒出濃濃黑煙，疑有人受困，消防局調派大批消防人車趕至現場搶救。
消防人員到場後1樓已全面燃燒，有一些烹煮器具和油料、瓦斯桶等，但沒有天然瓦斯管線，台電先斷電後消防人員先射水灌救，2樓也濃煙密布，消防人員搜索時聽到微弱呼救聲，破門搶救困在浴室的一名年約70多歲婦人，抬救下樓送醫。
第二大隊長高瓊瑤表示，婦人遭嗆傷但尚有意識，生命跡象還算穩定，緊急送醫搶救。起火點在1樓，波及2樓住戶，其他樓層全面疏散，起火原因還待調查。
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