影／基隆鬧區愛二路民宅大火 1婦嗆傷躲浴室救出送醫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市仁愛區仁愛市場旁愛二路一棟民宅今天凌晨冒出濃煙及火光，1樓食品加工場所起火，波及2樓住戶，一名年約70多歲婦人受困浴室內被救出送醫，受到嗆傷但仍有意識，送醫救治中，目前火勢已經撲滅，起火原因還待火調人員採證調查。

基隆市消防局今天凌晨零時許獲報，第一分局後側近仁愛市場及廟口夜市的愛二路一棟民宅竄出火光，並不斷冒出濃濃黑煙，疑有人受困，消防局調派大批消防人車趕至現場搶救。

消防人員到場後1樓已全面燃燒，有一些烹煮器具和油料、瓦斯桶等，但沒有天然瓦斯管線，台電先斷電後消防人員先射水灌救，2樓也濃煙密布，消防人員搜索時聽到微弱呼救聲，破門搶救困在浴室的一名年約70多歲婦人，抬救下樓送醫。

第二大隊長高瓊瑤表示，婦人遭嗆傷但尚有意識，生命跡象還算穩定，緊急送醫搶救。起火點在1樓，波及2樓住戶，其他樓層全面疏散，起火原因還待調查。

基隆鬧區愛二路民宅大火，1婦嗆傷躲浴室救出送醫。記者游明煌／攝影
基隆鬧區愛二路民宅大火，1婦嗆傷躲浴室救出送醫。記者游明煌／攝影
基隆鬧區愛二路民宅大火，1婦嗆傷躲浴室救出送醫。記者游明煌／攝影
基隆鬧區愛二路民宅大火，1婦嗆傷躲浴室救出送醫。記者游明煌／攝影
基隆鬧區愛二路民宅大火，1婦嗆傷躲浴室救出送醫。記者游明煌／攝影
基隆鬧區愛二路民宅大火，1婦嗆傷躲浴室救出送醫。記者游明煌／攝影

住戶 基隆 消防人員

延伸閱讀

「基隆絕沛」罷林沛祥連署今破2萬份 距法定門檻差不到1萬

基隆前民政處長用戶政系統助國民黨罷綠議員 40萬交保檢抗告失利

桃園消防辦闖關體驗 因應母親節增加手作互動慶賀

縮短通勤時間！基隆公車2088C路線增班「不繞市區直奔台北」

相關新聞

國一南下329公里 台南仁德路段7車追撞5傷送醫全線封閉

國道1號南下329公里台南仁德路段昨晚11點23分左右發生六輛轎車與一輛貨車追撞事件，有5名轎車乘客受困翻覆車中，半小時...

影／國道三號3車連環撞！女駕駛抱孩逃命 車子秒陷火海

國道3號南下193公里彰化和美路段今天下午3點多發生三車追撞事故，造成後方車輛起火燃燒，小客車女駕駛抱著一幼童衝出車外，...

影／基隆鬧區愛二路民宅大火 1婦嗆傷躲浴室救出送醫

基隆市仁愛區仁愛市場旁愛二路一棟民宅今天凌晨冒出濃煙及火光，1樓食品加工場所起火，波及2樓住戶，一名年約70多歲婦人受困...

越男酒駕撞死勞工爸 妹哽咽：嫂嫂和3個孩子怎麼辦？

昨天是五一勞動節，全國勞工放假一天，住在桃園八德陳姓夫婦趁孩子們上學，夫妻倆中午外出用餐、享受兩人時光，詎料，回程遇上酒...

影／北捷竹圍站外塞爆！疑為閃前車 砂石車急煞土方灑滿地

新北市淡水區捷運竹圍站前方，今晚有1輛砂石車疑為閃避前方切進車道的轎車，緊急煞車導致載運土方溢出汙染路面，造成原本壅塞的...

影／酒駕逆向撞飛夫婦釀1死1傷 肇事越籍男收押了

觀光來台卻失聯的越南籍男子阮曰貴，昨天五一勞動節中午駕車搭載2名失聯同鄉，沿八德區和平路往交流道方向，突跨越中線逆向撞擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。