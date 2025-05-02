越男酒駕撞死勞工爸 妹哽咽：嫂嫂和3個孩子怎麼辦？

昨天是五一勞動節，全國勞工放假一天，住在桃園八德陳姓夫婦趁孩子們上學，夫妻倆中午外出用餐、享受兩人時光，詎料，回程遇上酒駕越男阮曰貴逆向肇事，夫妻一死一傷當場天人永隔；檢方今午會同法醫相驗遺體，陳的妹妹哽咽說「嫂嫂和3個孩子怎麼辦？」

據悉，46歲陳男和44歲同姓妻子與3名分別就讀國小至高中的孩子住在八德，夫妻倆分別在私人企業工作，雖然是雙薪家庭，但孩子還小、仍在就學，夫妻倆要付房貸、車貸，還有學貸，平常工作相當辛苦，昨天趁著孩子上學、周間放假一天之際，相約到桃鶯路某餐廳吃早午餐，放鬆心情，中午12時12分，夫妻倆用完餐，共乘機車一路由桃鶯路接和平路，滿懷著愉快地心情要回家，卻遭遇酒駕事故。

陳小姐難過地說，五一勞動節放假，哥哥和嫂嫂趁小朋友上學不在家，於是出去吃飯，沒想到回家途中卻遇到外籍移工酒駕失控撞倒他們發生這起憾事，「我真不知道國家的法律到底是保護台灣人民，還是保障外籍甚至是逾期居留的非法人士？」她說，外籍移工雖然在台灣被判刑，服完刑他們就驅逐出境回去了，可是我們被害家屬卻找不到人和賠償，尤其哥哥是家裡的經濟支柱，如今發生這種事，要叫嫂嫂和3個小孩怎麼辦？

昨天中午12時12分，32歲越南籍失聯多年的男子阮曰貴，駕車搭載同鄉2名失聯移工，沿著八德區和平路往交流道方向直行，卻在和平路557號前突然跨越行車分向線，撞擊對向由陳男騎著、後座搭載陳妻的機車，行駛一旁的江姓女騎士同遭波及倒地，陳姓男騎士當場OHCA失去呼吸心跳送醫急救，後座陳妻擦挫傷，疑似受到驚嚇一度趴在地上望著倒地無知覺的丈夫。

阮曰貴肇事後，車輛失控衝進路邊草叢撞上矮樹才停下，警方據報趕到時，發現車門大開，車上僅剩阮男卡在駕駛座動彈不得，實施酒測發現阮男的酒測值高達0.49毫克，期間，為了證實阮男的身分，八德警方一度將阮男帶至移民署確認，並持續追查車內另2名同車男子身分。

經追查，搭乘阮男車輛的2名越南籍男子均是透過工作簽證入境，38歲的翁男無受傷，2023年7月遭雇主通報行方不明，另名則是40歲黃男，同樣無受傷，於2021年6月通報行方不明，警詢後交由移民署收容。

今天下午桃園地檢署檢察官會同法醫在桃園市殯葬管理所桃園館相驗陳男的遺體時，為了確認與釐清事故發生當下狀況，特別指示八德警方將翁姓、黃姓2名失聯移工帶到現場，由檢察官偵訊。