聽新聞
0:00 / 0:00

配合柬埔寨詐騙機房 假幣商詐欺水房洗錢逾3億 10人被訴

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

調查局破獲假幣商詐欺水房案，洗錢金額逾3億。圖／調查局提供
調查局破獲假幣商詐欺水房案，洗錢金額逾3億。圖／調查局提供

調查局桃園市調查處破獲北台灣大型假幣商詐欺水房，此集團專門配合柬埔寨詐騙機房利用虛擬貨幣洗錢，金額逾三億元，專案小組搜索約談首腦邱名慈到案，查扣泰達幣三萬八千餘顆，台中地檢署近日依詐欺危害防制條例、組織、洗錢罪起訴邱男共十人，建請從重量刑。

檢察官潘曉琪指出，邱名慈犯罪嫌疑重大，迄今否認犯行，且多次入出境泰國、柬埔寨，證明有逃亡能力，考量邱男洗錢高達數百次，金額共計三億四千多萬元，顯有逃避審判、執行或求償可能，建請法院延押，法官裁准繼續羈押。

據調查，邱名慈（綽號小安、尼克）以「金得利國際」名義與詐團或其他水房合作，從事收水、轉水業務，從中抽取報酬上千萬元，並負責出資承租場地、出資收購人頭帳戶、黑莓機門號及支付水房成員律師費，是組織首腦。

邱名慈自二○二三年起，與柬埔寨詐欺機房配合，由詐欺機房以假交友真詐財、高額獲利等詐術誘騙民眾，待款項匯入指定帳戶後，邱男旗下設立的「幣勝客數位科技公司」，即製作不實幣商交易LINE對話紀錄，以「買賣泰達幣」為名，實則用公司金融帳戶收贓款。

邱名慈另指揮在Telegram群組暱稱「古天樂」成員，收取七十三名人頭帳戶、提款卡、網銀帳號與密碼，將詐欺款項轉至各人頭設於Max交易所的虛擬帳戶，藉此購買泰達幣、以太幣，再將虛擬幣轉入臨時開通的非託管電子錢包進行洗錢。

調查顯示，詐團由水房成員以現金提款、網銀轉帳、購買虛擬貨幣等模式層轉洗錢，邱名慈及共犯因分工細密且擬妥教戰守則，屢屢能藉由預先製作的不實幣商交易LINE對話紀錄，推稱是「個人幣商」交易，所幸調查局縝密蒐證，及時掌握水房成員將潛逃柬埔寨事證，緊急趕赴桃園機場拘提攔阻，由檢方向法院聲押獲准。

柬埔寨 洗錢 詐欺

延伸閱讀

假幣商助柬埔寨詐騙機房洗錢逾3億 調查局逮水房首腦

替賭博網站、詐團洗錢逾153億！台泰警方合作破跨國洗錢集團

陳梅慧命喪國道…刑事局男友洩警政署165個資 背後原因曝光

XREX鏈科兩創辦人替詐團洗錢4.1億 檢緩起訴理由曝光

相關新聞

國一南下329公里 台南仁德路段7車追撞5傷送醫全線封閉

國道1號南下329公里台南仁德路段昨晚11點23分左右發生六輛轎車與一輛貨車追撞事件，有5名轎車乘客受困翻覆車中，半小時...

影／國道三號3車連環撞！女駕駛抱孩逃命 車子秒陷火海

國道3號南下193公里彰化和美路段今天下午3點多發生三車追撞事故，造成後方車輛起火燃燒，小客車女駕駛抱著一幼童衝出車外，...

台中貨車被「坑」了

台中市西區英才路昨天發生路面塌陷，一輛行經的貨車後輪不慎陷入，整輛車向左傾斜，卡在道路中間無法動彈，猶如「天坑」，駕駛懷...

配合柬埔寨詐騙機房 假幣商詐欺水房洗錢逾3億 10人被訴

調查局桃園市調查處破獲北台灣大型假幣商詐欺水房，此集團專門配合柬埔寨詐騙機房利用虛擬貨幣洗錢，金額逾三億元，專案小組搜索...

影／基隆鬧區愛二路民宅大火 1婦嗆傷躲浴室救出送醫

基隆市仁愛區仁愛市場旁愛二路一棟民宅今天凌晨冒出濃煙及火光，1樓食品加工場所起火，波及2樓住戶，一名年約70多歲婦人受困...

越男酒駕撞死勞工爸 妹哽咽：嫂嫂和3個孩子怎麼辦？

昨天是五一勞動節，全國勞工放假一天，住在桃園八德陳姓夫婦趁孩子們上學，夫妻倆中午外出用餐、享受兩人時光，詎料，回程遇上酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。