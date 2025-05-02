影／北捷竹圍站外塞爆！疑為閃前車 砂石車急煞土方灑滿地

新北市淡水區捷運竹圍站前方，今晚有1輛砂石車疑為閃避前方切進車道的轎車，緊急煞車導致載運土方溢出汙染路面，造成原本壅塞的交通更嚴重塞車，現場花了將近1個半小時才清理完畢，肇事司機違規受罰。

淡水區民權路往台北方向，在捷運竹圍站前方從原本4線車道縮減為3線，許多車輛在此切換車道。晚間6時許交通尖峰時段，車多壅擠循序向前，34歲鍾姓司機駕駛曳引砂石車沿中線車道直行，為閃避前方切進車道的轎車，緊急煞車導致載運土方溢出噴濺汙染路面。