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影／北捷竹圍站外塞爆！疑為閃前車 砂石車急煞土方灑滿地
新北市淡水區捷運竹圍站前方，今晚有1輛砂石車疑為閃避前方切進車道的轎車，緊急煞車導致載運土方溢出汙染路面，造成原本壅塞的交通更嚴重塞車，現場花了將近1個半小時才清理完畢，肇事司機違規受罰。
淡水區民權路往台北方向，在捷運竹圍站前方從原本4線車道縮減為3線，許多車輛在此切換車道。晚間6時許交通尖峰時段，車多壅擠循序向前，34歲鍾姓司機駕駛曳引砂石車沿中線車道直行，為閃避前方切進車道的轎車，緊急煞車導致載運土方溢出噴濺汙染路面。
淡水警分局獲報共派遣13名警力到場疏導交通，趕緊聯繫清潔隊協助清除道路泥土，直到晚間7時38分才清理完畢，交通恢復順暢。這起事故未造成人車受傷及受損，警方針對砂石車滲漏開罰，依法可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰。
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