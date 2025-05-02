影／酒駕逆向撞飛夫婦釀1死1傷 肇事越籍男收押了

觀光來台卻失聯的越南籍男子阮曰貴，昨天五一勞動節中午駕車搭載2名失聯同鄉，沿八德區和平路往交流道方向，突跨越中線逆向撞擊共乘機車正要返家的陳姓勞工夫婦，人車彈飛夫妻倆一死一傷；阮男酒測值0.49mg/L卡在駕駛座落網，檢方複訊後向法院聲押獲准。

由於本件酒醉駕車致人於死案，屬於「因故意犯罪發生死亡結果」的案件，起訴後將由國民法官參與審判，被告阮男涉犯刑法第185條之3第2項前段、第1項第1款之駕駛動力交通工具血液中酒精濃度達百分之0.05以上、因而致人於死罪，犯罪嫌疑重大，而最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，衡情趨吉避凶、不甘受罰、脫免刑責乃基本人性，為確保本案後續得順利進行訴訟程序、調查證據，且被告長年行方不明，裁定予以收押。

據悉，由於32歲阮曰貴（NGUYEN VIET QUY）2018年以假觀光真打工名義來台，入境就失蹤，涉犯入出國及移民法，2019年9月間曾遭移民署查獲，等候驅逐出境期間暫時收容，於15日收容期限屆滿前，向南投地方法院聲請續予收容。

法官認為，受收容的阮男有入出國及移民法第38條第1項有事實足認有行方不明、逃逸或不願自行出國之虞等具體事由，但無入出國及移民法第38條之1第1項各款情形，非予收容顯難強制驅逐出國，因此裁定將阮男繼續收容；沒想到阮男又趁機逃逸，多年後犯下酒駕撞死人的嚴重事故。

針對昨天中午這起酒駕致死的重大事故，轄區八德警分局亡羊補牢做出因應措施，自即日起至本月5日止，於事故地點前的大型路口、也就是八德區和平與榮興路口，將連續4天規劃路檢勤務，針對酒後駕車、交通違規加強稽查取締，不讓喝酒還開車的民眾有機可趁，避免類似事故再發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康