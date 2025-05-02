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高雄愛河男浮屍查出身分 死者妹接警通知才知兄已身亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市民眾今天下午2時30分在同盟路愛河旁散步，驚見男浮屍，嚇得報警；男子被打撈上岸時，已明顯死亡；警方調監視器追查，在數百公尺外發現死者證件及機車，查出是61歲洪姓男子，洪的妹妹接獲警方通知才知兄長已身亡，難過得痛哭。

三民一警分局於今天下午2時30分許接獲民眾報案，指位於同盟路與鐵道街的愛河河中有一名男子載浮載沉，警方隨即派遣轄區三民所警網前往查處，消防人員同步抵達現場，將男子打撈上岸，發現已明顯死亡。

警方初步檢視死者是一名中年男子，身穿黑色上衣及短褲，經勘查身體並無外傷，初步排除人為等外力因素介入，詳細死因仍待報請檢察官相驗確認。

警方隨後擴大調閱愛河周圍監視器影像，在數百公尺外發現死者機車及遺留的包包，從證件中查出死者是61歲洪姓男子。

據了解，洪男獨居高雄，兒子在北部，警方先以電話通知洪男住高雄的妹妹，洪的妹妹接獲噩耗震驚又難過，到場指認洪男時，難以置信地痛哭失聲；警方將報請檢察官相驗，以釐清死因。

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高市一名男子今天下午2時30分在同盟路與鐵道街的愛河旁散步，驚見河中一具載浮載沉的男性，警消撈上岸，在遺體周圍搭起藍色小帳篷，拉起警戒線警戒。記者石秀華／翻攝
高市一名男子今天下午2時30分在同盟路與鐵道街的愛河旁散步，驚見河中一具載浮載沉的男性，警消撈上岸，在遺體周圍搭起藍色小帳篷，拉起警戒線警戒。記者石秀華／翻攝
高市一名男子今天下午2時30分在同盟路與鐵道街的愛河旁散步，驚見河中一具載浮載沉的男性，消防員將男子打撈上岸，發現已明顯死亡。記者石秀華／翻攝
高市一名男子今天下午2時30分在同盟路與鐵道街的愛河旁散步，驚見河中一具載浮載沉的男性，消防員將男子打撈上岸，發現已明顯死亡。記者石秀華／翻攝

妹妹 愛河 生命線

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