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改管車噪音擾人 蘆竹警讓車主秒噴3600元

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

元旦新制「非原廠排氣管必須認證、登記」上路迄今，仍有噪音超標當場收3600元罰單，另有分貝合格但未認證登記的車主也遭罰，桃園市蘆竹警分局與環保局及桃園監理站在大竹路聯合稽查，3小時逮10輛改管車未認證，成新制實施後全國單日開罰最高紀錄。

蘆竹分局表示，為了有效改善改裝車輛噪音擾民問題，環境、交通2部今年全面擴大實施源頭噪音車管理制度，針對改裝排氣管車輛必須通過「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」申請排氣管認證，同時也要完成監理機關登記，否則將依「道路交通管理處罰條例」規定處以900元至1800元不等罰鍰；經檢測確認噪音不合格者，將依「噪音管制法」加重處分，處以1800元至3600元不等罰鍰，保障民眾夜間安寧與環境品質。

蘆竹分局前晚與市府環保局、桃園監理站在大竹路的大竹派出所前執行改裝（噪音）車輛聯合稽查勤務，總共攔查17輛機車，當場實施噪音檢測，其中有8輛不合格，再依道路交通管理處罰條例第16條1項1款，舉發改裝排氣管未辦理變更登記者有10輛，不合格率仍有五成九。

分局長楊贊鈞呼籲，尚未完成改裝排氣管認證的車主，應儘速辦理，違者將依相關規定開罰，警方也將持續配合環保單位，針對噪音車經常出入處所，採不定時、不定點方式執行聯合稽查，加強取締改裝噪音車輛，還給民眾舒適安寧的生活環境。

環境、交通2部今年全面擴大實施源頭噪音車管理制度，針對改裝排氣管車輛必須通過「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」申請排氣管認證，同時也要完成監理機關登記，警環監聯合稽查小組將不定時、不定點出沒攔查。圖／蘆竹警分局提供
環境、交通2部今年全面擴大實施源頭噪音車管理制度，針對改裝排氣管車輛必須通過「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」申請排氣管認證，同時也要完成監理機關登記，警環監聯合稽查小組將不定時、不定點出沒攔查。圖／蘆竹警分局提供
環境、交通2部今年全面擴大實施源頭噪音車管理制度，針對改裝排氣管車輛必須通過「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」申請排氣管認證，同時也要完成監理機關登記，警環監聯合稽查小組將不定時、不定點出沒攔查。圖／蘆竹警分局提供
環境、交通2部今年全面擴大實施源頭噪音車管理制度，針對改裝排氣管車輛必須通過「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」申請排氣管認證，同時也要完成監理機關登記，警環監聯合稽查小組將不定時、不定點出沒攔查。圖／蘆竹警分局提供
桃市蘆竹警分局與環保局、監理站前晚聯合稽查時，攔查17輛機車中，有8輛噪音超標、10輛改管車未進行認證登記。圖／蘆竹警分局提供
桃市蘆竹警分局與環保局、監理站前晚聯合稽查時，攔查17輛機車中，有8輛噪音超標、10輛改管車未進行認證登記。圖／蘆竹警分局提供
桃市蘆竹警分局與環保局、監理站前晚聯合稽查時，攔查17輛機車中，有8輛噪音超標、10輛改管車未進行認證登記。圖／蘆竹警分局提供
桃市蘆竹警分局與環保局、監理站前晚聯合稽查時，攔查17輛機車中，有8輛噪音超標、10輛改管車未進行認證登記。圖／蘆竹警分局提供

噪音 桃園 環保局

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