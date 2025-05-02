改管車噪音擾人 蘆竹警讓車主秒噴3600元

元旦新制「非原廠排氣管必須認證、登記」上路迄今，仍有噪音超標當場收3600元罰單，另有分貝合格但未認證登記的車主也遭罰，桃園市蘆竹警分局與環保局及桃園監理站在大竹路聯合稽查，3小時逮10輛改管車未認證，成新制實施後全國單日開罰最高紀錄。

蘆竹分局表示，為了有效改善改裝車輛噪音擾民問題，環境、交通2部今年全面擴大實施源頭噪音車管理制度，針對改裝排氣管車輛必須通過「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」申請排氣管認證，同時也要完成監理機關登記，否則將依「道路交通管理處罰條例」規定處以900元至1800元不等罰鍰；經檢測確認噪音不合格者，將依「噪音管制法」加重處分，處以1800元至3600元不等罰鍰，保障民眾夜間安寧與環境品質。

蘆竹分局前晚與市府環保局、桃園監理站在大竹路的大竹派出所前執行改裝（噪音）車輛聯合稽查勤務，總共攔查17輛機車，當場實施噪音檢測，其中有8輛不合格，再依道路交通管理處罰條例第16條1項1款，舉發改裝排氣管未辦理變更登記者有10輛，不合格率仍有五成九。