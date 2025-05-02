女誤信假投資遭詐360萬 警逮第一線面交車手拘提2人

58歲林姓女子深陷假投資詐騙，陸續投資360萬元給詐騙集團，事後發現是一場騙局報警，北市中正二警方成立專案小組，釐清出包括車手、把風手、跑腿員等12名犯嫌，其中2名車手因未到案，員警南下300公里拘提、搜索，警詢後將12名犯嫌依詐欺罪移送法辦。

警方調查，林女誤信詐團「高獲利」投資標的老梗，陸續以7次面交、1次匯款方式，投資360萬元請對方代為操盤，林女家屬見她在一樓公共大廳交錢，認定怪異詢問，才發現遇到詐騙。

警方組專案小組追查，調閱監視器畫面、金流等資料，發現有12人跟林女接觸，釐清身分後10人經通知到案說明，然而有2人拒絕到案，遂向檢察官、法官聲請拘票、搜索票，上月底南下高雄市仁武區、屏東縣鹽埔鄉逮人。