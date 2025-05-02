女誤信假投資遭詐360萬 警逮第一線面交車手拘提2人
58歲林姓女子深陷假投資詐騙，陸續投資360萬元給詐騙集團，事後發現是一場騙局報警，北市中正二警方成立專案小組，釐清出包括車手、把風手、跑腿員等12名犯嫌，其中2名車手因未到案，員警南下300公里拘提、搜索，警詢後將12名犯嫌依詐欺罪移送法辦。
警方調查，林女誤信詐團「高獲利」投資標的老梗，陸續以7次面交、1次匯款方式，投資360萬元請對方代為操盤，林女家屬見她在一樓公共大廳交錢，認定怪異詢問，才發現遇到詐騙。
警方組專案小組追查，調閱監視器畫面、金流等資料，發現有12人跟林女接觸，釐清身分後10人經通知到案說明，然而有2人拒絕到案，遂向檢察官、法官聲請拘票、搜索票，上月底南下高雄市仁武區、屏東縣鹽埔鄉逮人。
警方表示，車手以為躲在南部北上犯案，可利用斷點逃避追緝，殊不知仍逃不過法網，「第一線車手全都被我們抓到」，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並持續擴大追查上游集團等幹部。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言