高雄愛河驚見男浮屍嚇壞民眾 警消撈上岸查不出身分

高市一名男子今天下午2時30分在同盟路與鐵道街的愛河旁散步，驚見河中一具載浮載沉的男性，嚇得報警；警消獲報，消防員將男子打撈上岸，發現已明顯死亡；死者年約50餘歲，身穿黑上衣及短褲，警方初步勘查死者身上無外傷，將追查身分。

三民一警分局於今天下午2時30分許接獲民眾報案，指位於同盟路與鐵道街的愛河河中有一名男子載浮載沉，警方隨即派遣轄區三民所警網前往查處，消防人員同步抵達現場，將男子打撈上岸，發現已明顯無呼吸、心跳。

警方初步檢視死者年約50歲以上的男子，身穿黑色上衣及短褲，經勘查身體並無外傷，初步排除人為等外力因素介入，詳細死因仍待報請檢察官相驗確認，並擴大調閱周邊監視器影像，以釐清確認男子身分。

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