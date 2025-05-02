假幣商助柬埔寨詐騙機房洗錢逾3億 調查局逮水房首腦

調查局桃園市調查處上月破獲假幣商詐欺水房案，專案小組搜索約談邱姓主嫌共10餘人，及時攔截從桃園機場搭機潛逃柬埔寨的共犯，全案總計查扣泰達幣3萬8千餘顆，洗錢總金額逾3億元，詐騙人數高達363人，檢方近日依加重詐欺、洗錢等罪起訴相關被告。

據調查，邱姓水房首腦自2023年起，與境外柬埔寨詐欺機房配合，由詐欺機房成員以假交友真詐財、宣稱高額獲利等詐術，誘騙民眾投資虛假投資平台，民眾將款項匯入指定人頭帳戶後，邱男即指示水房成員設立「虛擬貨幣公司」，並製作不實的幣商交易LINE對話紀錄，以「買賣泰達幣」為名，實則用公司帳戶收取贓款。