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城中市場「馬尾男」多次順手牽羊 北市警民合作...終於抓到了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

周姓老翁多次在台北市城中市場順手牽羊，趁店員不注意，或是鎖定沒有監視器的店家下手，偷了包括吃的、用的、穿的等物品，日前他又趁隙偷走一個手提包，店家見狀通報巡守隊，巡守隊一邊緊跟一邊報警，警民協力在228公園逮到他，他強辯「我是忘記結帳」，警詢後被依竊盜罪函送法辦。

中正一分局博愛路派出所獲報，城中市場有一名綁「馬尾」的周翁（82歲）多次行竊，偷了包括食品、牛仔褲、包包等，員警著手調查的同時，也呼籲店家要特別注意，並多裝設監視器防範。

店家報警後，周翁食髓知味，再來城中市場下手，偷了一個價值約300元的手提包後逃逸，不過這次被店家發現，立刻請市場處的巡守隊員協助幫忙，2人一邊尾隨，一邊通知警方位置。

員警迅速趕抵，警民協力在228公園攔查到周翁，從他身上查獲偷竊的手提包，他被抓包後辯稱「我只是忘記結帳」，但警方不採信，將人帶回派出所詢問，且一併偵詢他過去涉嫌偷竊的其他事證，儘管他始終「不認罪」，但員警詢問後，將監視器等事證依竊盜罪函送台北地檢署偵辦。

中正一警方提醒，商圈人潮眾多要注意隨身物品，單人顧店店家如有如廁或急事須暫時離開時，應請鄰店發揮互助精神，互相幫忙顧店，以免宵小趁虛光顧遭受損失，確保民眾人身與財產安全。

周姓老翁涉嫌犯下多起順手牽羊竊盜案，警方攔查後依竊盜罪送辦。記者翁至成／翻攝
周姓老翁涉嫌犯下多起順手牽羊竊盜案，警方攔查後依竊盜罪送辦。記者翁至成／翻攝
周姓老翁涉嫌犯下多起順手牽羊竊盜案，警方攔查後依竊盜罪送辦。記者翁至成／翻攝
周姓老翁涉嫌犯下多起順手牽羊竊盜案，警方攔查後依竊盜罪送辦。記者翁至成／翻攝

偷竊 巡守 監視器

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