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新北失智翁一夜移動200公里到彰化 芳苑警關懷助他回家

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

新北市汐止區莊姓男子4月29日傍晚走失，30日上午在彰化縣二林鎮員林客運站旁，被警方發現一臉茫然，無法說話。員警根據他攜帶的身分證件聯絡家人，他的家人都難以置信一夜竟然到達200公里以外的地方，感謝警方熱心照顧。

芳苑警分局今表示，莊男（78歲）曾經腦中風、接受氣切手術並罹患失智症，4月29日自行離家就失去蹤影，家屬遍尋不到，擔心他氣管阻塞恐有生命危險，當晚向新北市警察局板橋分局沙崙派出所通報緊急協尋。

未料莊男翌日上午9點出現在二林鎮員林客運站旁徘徊，芳苑警分局二林分駐所警員劉恩綺、莊士賢及李政道巡邏，看見莊男神情迷惘、行動緩慢，即主動上前關懷，但莊男因先前的氣切手術致使說話困難，又失智症無法清楚表達自己是誰、家住哪裡，經員警找出他隨身攜帶的身分證件，比對近日失蹤人口資料，確認他是沙崙派出所發布協尋的失蹤人口。

二林分駐所通知莊男家屬，等待期間員警買粥給莊男食用，4月30日下午莊妻從新北市趕到二林鎮，見到丈夫平安鬆了一口氣，也對丈夫一晚上到200公里以外的地方感到不可失議，警方研判莊男身無分文，可能以老人免費乘車優惠身分輾轉搭車到二林。

莊男的家屬再三道謝後帶回他。芳苑警分局長宋俊良建議長者的家屬可為失智親人申請「愛心手鍊」或配戴可辨識身分的物品，除此警方持續秉持同理心與人本關懷精神，守護需要協助的民眾和長者。

彰化縣芳苑警分局二林分駐所員警為莊姓男子找到家人，莊妻從新北市南下帶回他，感謝員警熱心關懷。圖／民眾提供
彰化縣芳苑警分局二林分駐所員警為莊姓男子找到家人，莊妻從新北市南下帶回他，感謝員警熱心關懷。圖／民眾提供

失智症 身分證

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