後輪壓線也受罰？高雄賓士主遭檢舉 警方點明舉發原因

高雄1名車主駕駛賓士休旅車左轉路幅較窄的街道，因車輪壓雙黃線遭檢舉違規。車主收到警方罰單，忿忿不平，認為街口有違停車輛，被迫提前轉彎才壓線；不過警方仍認為賓士車過早轉彎須受罰。

2月11日上午，賓士車主開車沿高雄市鼓山區美術北三路，要左轉美術東六街，由於美術東六街路幅較窄，左轉時壓雙黃線，遭後車檢舉他壓線。

4月下旬這名賓士車主接獲罰單，見警方在罰單所附上的照片，只是他的後輪壓線，便遭警方以「不依規定駛入來車道」開罰，認為美術東六街較窄，路口又有違規停車，要進入美術東六街，被迫提前轉彎才能進入美術東六街，有不可抗拒因素。