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後輪壓線也受罰？高雄賓士主遭檢舉 警方點明舉發原因

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄1名車主駕駛賓士休旅車左轉路幅較窄的街道，因車輪壓雙黃線遭檢舉違規。車主收到警方罰單，忿忿不平，認為街口有違停車輛，被迫提前轉彎才壓線；不過警方仍認為賓士車過早轉彎須受罰。

2月11日上午，賓士車主開車沿高雄市鼓山區美術北三路，要左轉美術東六街，由於美術東六街路幅較窄，左轉時壓雙黃線，遭後車檢舉他壓線。

4月下旬這名賓士車主接獲罰單，見警方在罰單所附上的照片，只是他的後輪壓線，便遭警方以「不依規定駛入來車道」開罰，認為美術東六街較窄，路口又有違規停車，要進入美術東六街，被迫提前轉彎才能進入美術東六街，有不可抗拒因素。

不過，警方調閱檢舉影像，指賓士車未到路口便已經提前轉彎，前輪已經越雙黃線，認為舉發無誤。警方表示，如果只是後輪壓線，警方還不致開罰，建議駕駛人遇相關路況，須進入路口後才能轉彎，不能提前轉彎，或保存行車紀錄畫面向裁決中心提申訴。

賓士休旅車左轉時後輪壓雙黃線遭檢舉、收罰單，警方點出舉發原因。記者林保光／翻攝
賓士休旅車左轉時後輪壓雙黃線遭檢舉、收罰單，警方點出舉發原因。記者林保光／翻攝

休旅車 罰單 車主

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