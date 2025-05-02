快訊

黑貓「劈腿喝水」畫面太狂！主人靠近牠淡定轉頭：你是有什麼問題嗎

大型商場摩天輪「偽娘」自瀆還拍片！警方要查辦公然猥褻

剴剴案欠揍裝死簡訊惡保母稱是開玩笑 審判長怒斥：開什麼玩笑！

影／疑機械故障！宜蘭吊車右轉直衝「蔥油餅店」

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭縣五結鄉五結路一家蔥油餅店，昨天上午突然遭到吊車衝撞，店面鐵皮、招牌都被撞壞，幸好無人受傷，但店家因此被迫暫停營業。警方初步調查，駕駛未酒駕， 疑似吊車機械故障釀禍，正釐清事故原因。

羅東警分局表示，昨天上午8時29分接獲通報，五結路3段有動力機械衝撞民宅，立即派員處理。 初步調查31歲林姓駕駛當時沿縣道191外側車道，從北南往右轉五結路時，疑似機械故障操作失靈衝撞民宅，林姓駕駛酒測沒有酒精反應。

現場監視器畫面顯示，吊車轉彎時車速不快，但過彎後持續向右切，方向盤沒有回正，車頭直接撞進民宅，一旁電線桿也被撞倒。

警方呼籲，行車前要妥為檢查車輛，行進中、轉彎過程要注意車前狀態、遵守號誌、標線行駛，切勿違規駕駛。

一輛吊車昨天上午右轉進宜蘭縣五結鄉五結路3段時，疑因機械故障，衝入蔥油餅店。圖／民眾提供
一輛吊車昨天上午右轉進宜蘭縣五結鄉五結路3段時，疑因機械故障，衝入蔥油餅店。圖／民眾提供
一輛吊車昨天上午右轉進宜蘭縣五結鄉五結路3段時，疑因機械故障，衝入蔥油餅店。圖／民眾提供
一輛吊車昨天上午右轉進宜蘭縣五結鄉五結路3段時，疑因機械故障，衝入蔥油餅店。圖／民眾提供
一輛吊車昨天上午右轉進宜蘭縣五結鄉五結路3段時，疑因機械故障，衝入蔥油餅店。圖／民眾提供
一輛吊車昨天上午右轉進宜蘭縣五結鄉五結路3段時，疑因機械故障，衝入蔥油餅店。圖／民眾提供

監視器 羅東

延伸閱讀

宜蘭4個月大男嬰疑受虐今開庭 家屬庭外大罵「可惡」

二階罷綠委陳俊宇啟動16處連署點 教戰曝這樣寫連署恐遭剔除

影／男心跳停止5次電擊 宜蘭首例注射「預立醫囑藥物」成功救命

用尺丈量民主？連署書影印格式恐有誤 宜蘭罷免連署臨時喊停

相關新聞

影／疑機械故障！宜蘭吊車右轉直衝「蔥油餅店」

宜蘭縣五結鄉五結路一家蔥油餅店，昨天上午突然遭到吊車衝撞，店面鐵皮、招牌都被撞壞，幸好無人受傷，但店家因此被迫暫停營業。...

城中市場「馬尾男」多次順手牽羊 北市警民合作...終於抓到了

周姓老翁多次在台北市城中市場順手牽羊，趁店員不注意，或是鎖定沒有監視器的店家下手，偷了包括吃的、用的、穿的等物品，日前他...

新北失智翁一夜移動200公里到彰化 芳苑警關懷助他回家

新北市汐止區莊姓男子4月29日傍晚走失，30日上午在彰化縣二林鎮員林客運站旁，被警方發現一臉茫然，無法說話。員警根據他攜...

後輪壓線也受罰？高雄賓士主遭檢舉 警方點明舉發原因

高雄1名車主駕駛賓士休旅車左轉路幅較窄的街道，因車輪壓雙黃線遭檢舉違規。車主收到警方罰單，忿忿不平，認為街口有違停車輛，...

五股保全指控道路違法施工 卻惱羞嗆警察：走開啦

新北市五股區昨天有1名社區保全，報警指控馬路違法施工，員警到場查看得知是區公所核准工程，且未影響交通，保全卻惱羞轉向控訴...

北部突刮強陣風 新北觀音山區樹倒影響交通

今天北部有強陣風，新北市五股觀音山區於上午11時許，發生樹木倒塌掉到民義路上影響交通，警方接獲民眾報案到場查看，先向路旁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。