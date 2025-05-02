影／疑機械故障！宜蘭吊車右轉直衝「蔥油餅店」
宜蘭縣五結鄉五結路一家蔥油餅店，昨天上午突然遭到吊車衝撞，店面鐵皮、招牌都被撞壞，幸好無人受傷，但店家因此被迫暫停營業。警方初步調查，駕駛未酒駕， 疑似吊車機械故障釀禍，正釐清事故原因。
羅東警分局表示，昨天上午8時29分接獲通報，五結路3段有動力機械衝撞民宅，立即派員處理。 初步調查31歲林姓駕駛當時沿縣道191外側車道，從北南往右轉五結路時，疑似機械故障操作失靈衝撞民宅，林姓駕駛酒測沒有酒精反應。
現場監視器畫面顯示，吊車轉彎時車速不快，但過彎後持續向右切，方向盤沒有回正，車頭直接撞進民宅，一旁電線桿也被撞倒。
警方呼籲，行車前要妥為檢查車輛，行進中、轉彎過程要注意車前狀態、遵守號誌、標線行駛，切勿違規駕駛。
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