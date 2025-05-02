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五股保全指控道路違法施工 卻惱羞嗆警察：走開啦
新北市五股區昨天有1名社區保全，報警指控馬路違法施工，員警到場查看得知是區公所核准工程，且未影響交通，保全卻惱羞轉向控訴警方態度不佳，不但向市政府1999投訴且錄影上傳網路。
據了解，該名保全員昨天下午1時10分，向110報案指控五股區御成路有人在社區車道口附近違法施工，未設圍籬也沒有義交。員警到場查看，施工單位出示五股區公所核准施工公文，內容並未要求圍籬和義交，且有擺放交通錐，因而認定並未違規。
後來保全員1時31分再次報案，員警回電說明狀況，他無法接受，1時46分第3次報案要求員警到場解釋，保全員還是忿忿不平，甚至突然嗆聲：「走開啦！不要跟我吵架！」隨後撥打1999市政服務專線投訴警方，事後並將錄影畫面上傳網路。
蘆洲警分局指出，經檢視處理員警的密錄器，警方與報案人對話內容，態度並無違失。
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