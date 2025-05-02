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新竹騎士酒駕撞尾門身亡 違停貨車司機判5月、緩刑2年

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

張姓貨車司機在去年5月12日凌晨違規停車並降下電動尾門，未設警告設施，導致酒駕的劉姓騎士撞上尾門，重傷不治。經新竹地院審理，張男因過失致死罪被判刑5個月，緩刑2年。

張姓大貨車司機於去年5月12日4時10分許，沿新竹市北區東大路2段由東往西方向行駛，行經路側畫設禁止臨時停車紅實線前，貿然占用車道將用大貨車停放在該處，並降下電動尾門，且未於車後方設置警告設施。當時劉姓男子違規酒後騎機車，沿同路段同向行經該處，亦疏未注意車前狀況，撞上大貨車電動尾門，劉男因而人車倒地，右腹部大傷口併臟器外露與出血就醫急救，到院前即心跳停止。

法官調查，此案車禍經事故鑑定會鑑定，被告駕駛營業大貨車，停占路口旁禁止臨時停車標線處下貨，垂平後尾門又未於後方設置警告設施，影響行車安全，為肇事次因。被害人酒精濃度達法定標準值以上，並騎著機車，於夜間行經有照明路段駛近無號誌路口，未注意車前狀況，並隨時採取必要的安全措施，為肇事主因。

法官審酌，張姓司機雖有駕駛經驗，卻因疏忽違規停車並降下尾門，未設警示措施，影響行車安全，導致劉姓騎士撞擊尾門身亡，給被害人家屬帶來無法彌補的痛苦。然而，張男事發後主動報案、協助救治，坦承犯行並構成自首，且積極與被害人家屬達成和解，最後依過失致死罪判有期徒刑5月，緩刑2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

新竹 被害人 電動

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